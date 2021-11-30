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2021年11月30日星期二
港聞二
3口岸票站名額11萬 不設傳媒監票 選民須事先登記投票時段 學者轟排斥第四權
曾國衞：境外舞弊亦受管 廉署：無執法權需求助
白韞六：不排除民研民調違法可能 鍾劍華稱續做 下輪周五公布
指煽惑投白票 廉署通緝許智峯丘文俊
選舉論壇議「增股票稅」 李惟宏批張華峰無投反對
Tg管理員認煽惑暴動傷人9罪 發布17信息教製爆炸品等 辯方：過度追求正義
咬耳案 辯方醫生指被告患酒精醺醉 盤問下推翻
國慶日黃大仙衝突 5男否認暴動拒捕
急症病人診室等半天 家屬探視揭死亡 親人質疑「死於被遺忘」 屯院：視像監察呼吸換姿勢
纏訟一年 35+初選案明年3月再訊
英議員提修正案 放寬港青BNO簽證
流感風險降 醫局撥款減加牀位不變
關注組：立會文件指野豬滋擾投訴跌 獸醫：絕育計劃存漏洞始不彰 漁署：措施追不上繁殖
村屋檢值1200萬大麻 拘兩男女
泊車打鬥命案 退休警涉誤殺被捕
婦遭童黨搶袋失勞力士 拘3人
5煞賓館「掃場」 警全數拘捕
鐵騎警吐露港公路撞欄 多司機下車協助
警司騙房貸囚18月賠116萬 貸款「相當優待」仍要放租 官：明顯貪心
警長偷同袍信用卡買iPhone 稱升職壓力大
4次案底 退休督察偷食物緩刑
前男警偷拍9女警如廁 判勞教
馬家健冤案 師爺大狀轉區院審
大灣區GBA新聞：穗創業基地助港青 蔗渣價燒鵝味 提供共享辦公室配套 Wi-Fi可翻牆
大灣區GBA新聞：憶當年創業靠自己 政協委員：現港人幸運
尊子漫畫
【Emily】林鄭任內第三名新聞處長離任 鄭偉源稱健康理由「無畀人炒」
【Emily】警擬增助理處長職 主責公共關係
【Emily】九巴77塊舊路線牌 競投價最平$450
【Emily】選委界別候選人交流會 點幫青年？ 容海恩憶兒時想做太空人
【Emily】上周二申請 劉卓裕投訴選舉寄件仍未批
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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