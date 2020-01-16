港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：憶當年創業靠自己 政協委員：現港人幸運

【明報專訊】20年前已赴廣州的林惠斌，回想當年創業不無感嘆，「那時候怎會有什麼港人政策或創業服務，都是自己摸索，逐個部門跑」。他笑說，以前在內地成立公司隨時要花3個月，現在透過創業基地，最快3天辦妥，效率不可同日而語，「現在來創業的港人是幸運的，有創業基地做盲公竹」。

然而現時大灣區創業基地眾多，優惠政策繁雜，難免令人花多眼亂。作為過來人，林惠斌倒認為多選擇不是壞事，至於怎樣選擇最適合自己的創業基地，他強調不要只看補貼和優惠，「政策只是錦上添花，最關鍵還是你的業務類型和市場適合哪個城市、什麼區域」。他舉例，「如果想在天河區開茶飲店，我可能會叫對方三思，因為舖租不便宜，不利於初創」。他再三提醒，寧願花多些時間做前期資料蒐集，拜訪多幾間創業基地諮詢意見，「所以創業基地林立也不是壞事」。

籲創業者留居 才可了解市場覓商機

此外，他建議港人可找由香港團隊經營的創業基地，以青年之家的港澳團隊為例，優勢就在於「以港人的角度出發，幫港人解決內地創業和生活問題，因為有些情况對內地人來說是理所當然，並不陌生，但對香港人而言就會不明白，會產生疑問」。

量只是開始，林惠斌相信未來一眾創業基地會愈來愈規範，服務向質的方向提升，避免良莠不齊。不過，創業基地只能是輔助角色，要創業有成還須個人努力，對此，他提出兩點建議，「走馬看花是不會令你看到真正的市場，一定要留下來，要感受和融入，廣交朋友，才能發現這裏和香港的不同，並在不同當中發現商機」；此外，了解國策也十分重要，「要關注產業政策，這些政策的推出和調整，往往就意味着市場的風向」。

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