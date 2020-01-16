大灣區GBA新聞：穗創業基地助港青 蔗渣價燒鵝味 提供共享辦公室配套 Wi-Fi可翻牆

2017年，天河區政協港澳委員林惠斌（圖）聯同幾名港澳委員，向政協提出成立天河區港澳青年之家的建議。青年之家屬非牟利民間組織，在天河區委統戰部的指導下於2017年10月正式成立，是廣東省首個港澳青年之家，主要為有意到天河區創業的港澳青年，在公司註冊、辦公選址、資源對接等方面給予支援。2019年，大灣區規劃提出要加強鼓勵港澳青年到大灣區創業就業，同年10月位於崗頂的天河區港澳青年之家總部揭牌，以「政府提供場地、機構籌資建設、專業團隊運營、公益服務為主」為理念，除了協助港人到當地創業的工商註冊、銀行開戶等必經程序，還提供在灣區營商、生活等不同範疇的協助。

非牟利版WeWork助灣區營商

青年之家總部面積約2500平方米，有可容納2至10人的獨立辦公室，亦有專為一人公司而設的辦公空間，總部亦提供可上facebook、YouTube等境外網站的免費Wi-Fi，以及會議室、展覽廳等設施配套。此外，近年流行電商，總部內也有可作網上直播的直播間，也提供咖啡廳、遊戲室等消閒地方。總部內亦展示了進駐企業的產品，又定期舉行不同類型的講座、培訓、營商心得分享、商務配對等活動。

青年之家營運模式類似共享辦公室WeWork，最大分別是不以牟利為目的，其服務綜合收費為每個辦公座位每月約1200元（人民幣，下同），已包括租金及家具、管理費、水電費、郵寄服務、每月可用3至6小時的免費會議室，以及上述設施配套等。據內地網站「58同城」，青年之家總部附近的寫字樓，不包水電管理等雜費和其他設施配套費用，一個10平方米辦公室單計月租最低亦要500元左右。

疫情礙企業進駐 數量非成立目的

青年之家至今已培訓超過200間港澳企業，其中8間估值超過1億元。林惠斌表示，隨着支持創業政策推出，相信愈來愈多港人有意投身灣區，但受疫情影響，去年原本預計有100間企業進駐，最終只有40間左右，「這是無可避免的」。然而青年之家無意因應封關而推出遙距創業申請，林惠斌說，總部存在目的非為爭取進駐企業數量，而是幫助港人成功創業，「所以一定要先親自來一趟了解，看我們這裏是否適合你這門生意，否則就算把企業拉攏過來，卻經營不下去，再多的進駐數字也是沒意義，亦不是青年之家成立的目的」。

明報記者