前男警偷拍9女警如廁 判勞教

署理主任裁判官溫紹明指案件性質嚴重，監禁原是唯一選項，但考慮他有悔意，獲家人支持，加上辯方冀判入勞教中心，終接納報告建議判處勞教中心令。

官指有悔意未滿21歲酌情

被告王志亮（20歲）被控於今年7月7日，在新界葵涌警署2樓女廁及共用地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致女士X合理地擔心自身安全或利益。他早前認罪並須還押，昨押解到庭聽判。

辯方呈上3封由被告家人撰寫的求情信，指他自小行為良好，但不懂得紓緩工作壓力，因而犯案，被告在家人支持下，現已有新工作，並獲現任上司稱讚他勤奮；他的心理及更生中心等報告亦正面，顯示他有強烈悔意。溫官考慮求情理由，加上被告案發時未滿21歲，遂判入勞教中心。

家人稱行為良好 上司讚勤奮

案情稱，被告偷拍X後被捕，警方在他手機內發現10張X如廁的相片，他稱一時衝動犯案，從未與他人分享照片或上載到互聯網。

另外，調查下揭發去年10月至今年6月期間，被告亦在警署女廁偷拍另外8名女警共12次，涉及30張猥褻相片及一段影片。被告表示沒針對特定事主，並深感懊悔。

【案件編號：STCC 2826/21】