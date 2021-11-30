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4次案底 退休督察偷食物緩刑

【明報專訊】已退休的高級督察李士鳴涉今年5月在Market Place偷取總值106元的兩個蘋果、兩包菜及一盒薄餅，被控一項盜竊罪；他昨在案件開審前改為認罪，並自行求情稱曾中風，因「個人好亂，搞亂晒」而犯案，冀法庭以款罰處理。庭上又披露，被告有4次同類案底，惟裁判官余俊翔認為案底距離本案有一段時間，考慮被告認罪及其年紀，判監4星期，緩刑18個月。

超市盜蘋果蔬菜薄餅

被告李士鳴（69歲）求情稱曾中風，需長期服藥，但無領綜援及長者津貼。余官關注他退休前的工作，被告指「退休人士，金融海嘯時蝕晒啲錢」，再問退休前職業，他稱是公務員。

余官判刑指被告在2015及2017年共4次同類犯罪紀錄，包括店舖盜竊、「打荷包」及企圖盜竊，惟考慮案底距今已有一段時間，被告年事已高，且涉案食物價值不高，以監禁5星期作量刑起點，給予五分之一刑期扣減。

求情稱中風「個人好亂」

案情指位於荃灣中染大廈1樓Market Place的超市保安員在今年5月8日下午1時許，發現被告形迹可疑，遂尾隨被告，發現他用外套遮掩一盒薄餅，未有付款便離開。保安上前截停，被告隨即棄掉薄餅和兩包菜，但逃走不果，被保安搜出身上還藏有兩個蘋果。被告在警誡下否認偷竊，表示已付錢。

【案件編號：WKCC 3326/21】

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