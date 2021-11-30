警長偷同袍信用卡買iPhone 稱升職壓力大

舊卡新卡兩次偷龍轉鳳

案情指被告劉晉寧（35歲）與事主梁樂倫同任職交通警，兩人在上水警署獲分配相鄰的儲物櫃。前年2月16日，梁樂倫發現遺失一張放在儲物櫃的恒生信用卡，他在獲補發新卡的3日後，發現新卡被換成已報失的舊卡，他註銷新卡兩日後，發現舊卡被換成新卡。

被告承認各3項盜竊罪及以欺騙手段取得財產罪，於前年2月11日至3月2日，盜竊兩張信用卡和好望角大廈地下麥當勞一項11元的物品，及以梁樂倫的信用卡付款，取得3部iPhone，總值29,697元；另否認在3間麥當勞餐廳，盜竊5項各6元的物品，5項盜竊罪獲留法庭存檔。

認盜竊麥當勞11元物品

辯方求情稱，被告在前年1月升職警長，被女友催婚，出於壓力犯案，事後接受輔導發現患上適應障礙症。他對警隊工作感自豪，惟因案件停職至今，一手摧殘夢想；被告親撰求情信表示使家人失望，令警隊蒙羞，深感懊悔。被告已付清涉案信用卡帳單，辯方指卡主梁樂倫已原諒他，甚至為被告求情。

事主原諒 同袍稱「模範榜樣」

親友求情信稱被告慷慨、勤勞，僅一時愚蠢犯案。同袍形容他有幹勁、富責任感，是隊中的「模範榜樣」；有朋友曾問會否棄保潛逃，他回應稱會勇敢承擔責任，「堂堂正正做一個男人」。被告兒子16個月大，妻子失業，她求情冀法庭寬大處理，讓被告續當好丈夫、好父親。

【案件編號：DCCC 767/20】