警司騙房貸囚18月賠116萬 貸款「相當優待」仍要放租 官：明顯貪心

法官沈小民判刑指被告龍少泉申請政府及銀行貸款，分別取得約207萬及約390萬元。他訛稱單位「交吉」，但事實上單位連租約，並與原有租客續租。

訛稱自住 交虛假文書嚴重

沈官引述辯方求情提到被告的「奮鬥史」，出身基層，家中經營臨時食檔餬口。被告加入警隊後由低做起，同袍在求情信稱讚被告儆惡懲奸和嫉惡如仇，他常做義工、提攜後輩及培育新一代警員；其妻形容他是「好好先生」，曾在巴黎旅行時協助捉拿小偷。辯方稱被告一生奉公守法，又指可能患心臟疾病及有抑鬱狀况，惟沈官認為被告的心臟得到適切治療，且他身居要職，可預見他感到壓力。

沈官稱涉案購屋貸款較其他政府資助計劃「相當優待」，申請者毋須遷出警察宿舍，只是不能出租購屋單位，批評被告「明顯不是因為需要，而是出於貪心」。沈官指案件嚴重之處是被告以欺騙手段申請貸款，再提交虛假文書和聲明，身為執法者理應知道違法，並獲逾百萬元利益。

家人正籌錢 或失長俸

沈官以兩年為欺詐罪的量刑起點，基於他沒案底和求情，及願意歸還得益，分別扣減兩個月及4個月刑期，兩罪同期執行。

辯方早前求情稱，被告一旦罪成將失去350萬元退休金及每月6萬元長俸。警方回覆查詢稱不評論個別案件，而據退休金條例規定，退休公務員如被裁定若干刑事罪成，當局可取消、暫停支付或扣減退休金。

【案件編號：DCCC 410/21】