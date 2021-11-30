5煞賓館「掃場」 警全數拘捕

現場為旺角洗衣街國際大廈一個賓館，昨晨近4時，5名男子帶同刀棍「掃場」後，又以刀襲擊男事主。61歲姓黃男事主頭部受傷，血流披面，衣服亦被血沾染，他遇襲後清醒，被送往伊利沙伯醫院。警方趕至現場拘捕涉案5人，包括36歲姓莊男子及4名介乎27至30歲的持「行街紙」印度裔男子，並檢獲3把長30厘米的開山刀。案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。現場消息稱，警方不排除案件涉及黑社會糾紛，現正調查事件起因及背景等。

男子停車場遭斬 疑涉黑幫糾紛

此外，一名男子前晚10時許行經筲箕灣耀興道耀東邨一個停車場時，突遭3名來歷不明男子用刀襲擊，施襲者行兇後登上一輛私家車逃去。37歲姓王男子手部受傷，被送往東區醫院。現場遺下大量血漬及紙巾。警方正調查事件起因，案件列傷人案，據悉案件亦涉黑幫糾紛，已交由東區警區刑事調查隊第四隊跟進，正追緝3名涉案男子。