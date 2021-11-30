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村屋檢值1200萬大麻 拘兩男女

【明報專訊】海關昨在元朗欖口村拘捕一男一女，並在一村屋內及該男子身上檢獲共55公斤大麻，市值1200萬元。

海關前日起在元朗進行反毒品行動，昨日在欖口村截停一名男子，在其身上搜獲3公斤大麻，另在一個村屋單位的一個房間內檢獲52公斤大麻。海關在村屋另一房間拘捕一名非華裔女子。

海關表示，男被捕人26歲、女被捕人30歲，均報稱無業，互相認識。海關稱，有人疑利用偏僻村屋掩飾販毒，估計毒品供應區內娛樂場所；該村屋單位被租用數個月，近兩星期被用作儲存毒品。涉案村屋3層高，涉案單位位於中層，內有兩間房。海關在其中一間房檢獲毒品，另一間房則發現被捕女子正在休息。

Grand YOHO檢3.2公斤可卡因

另外，警方新界北總區反三合會行動組人員根據線報及經過深入調查，突擊搜查元朗Grand YOHO一個單位，檢獲約3.2公斤懷疑可卡因及一包約25克的懷疑霹靂可卡因，毒品市值共約330萬元。檢獲的毒品有以色列國旗及運動品牌Puma的商標，警方相信是毒販分辨毒品的記號。

警方以涉嫌販毒拘捕22歲姓李本地男子，報稱裝修工人，以及20歲姓羅本地女子，報稱售貨員，二人正被扣留調查。二人租用該單位約半年，無黑幫背景。警方相信，二人被人招攬帶貨往其他分銷中心，相信行動已堵截一批準備於聖誕及除夕供應給娛樂場所的毒品。警方行動仍然進行，不排除有更多人被捕。

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