關注組：立會文件指野豬滋擾投訴跌 獸醫：絕育計劃存漏洞始不彰 漁署：措施追不上繁殖

獸醫稱人手不足 夠鐘未絕育照放

中國香港獸醫學會會長蕭嘉和、野豬絕育計劃參與獸醫謝裕輝、獸醫學生，聯同公開信和聯署發起人黃渭祺與陳潁榆，計劃今早到漁護署濕地及動物護理（執法）組遞交公開信，表明署方過往推行絕育計劃存漏洞，香港無捕殺野豬必要，捕殺治標不治本，不能有效控制野豬種群數量，促撤回捕捉及人道毁滅野豬措施。

謝裕輝認為人道毁滅野豬屬下策及最後方法，應先加強餵飼罰款及加強巡查。他稱以往捕捉野豬及絕育行動時間是晚上6至11時，舉例如捉到6頭雄性野豬，因獸醫人手及時間所限而只能為兩頭絕育，其餘便要放走；他建議漁護署捕捉後應安排獸醫翌日為全批野豬絕育，並稱全港野豬絕育率要達五成才有成效。

關注組：野豬佔漁署開支0.5%

對於漁護署聲稱投入大量人手及資源處理野豬問題、2019至20年野豬滋擾人的個案大升，香港野豬關注組成員黃豪賢反駁，根據漁護署今年6月提交立法會的文件，前年有1184宗有關野豬的投訴，去年回落至1002宗，反映已現跌勢；另他引述漁護署今年4月書面回覆立法會財委會顯示，該署2020/21年度有32人處理野豬工作，當中捕捉及避孕/搬遷計劃涉930萬元，僅佔部門總人手1.4%及總開支0.47%。

黃豪賢稱野豬入民居主因是有人餵飼，同意擴大禁餵區，但擔心令餵貓狗義工誤墮法網，盼漁護署先諮詢動保團體意見，又說漁護署以往曾表明遷移野豬屬有效處理方法，故他建議在市區捕捉野豬麻醉再遷至偏遠郊外。關注組另一成員吳蔚美表示，今月初去信署方促撤捕殺市區野豬行動，惟未獲回覆，促署方盡快與民間團體會面。

署方：58緊急個案逾半涉已搬豬

漁護署回應稱，上周五已回覆關注組來信，另考慮擴大野生動物禁餵區範圍至各野豬滋擾黑點，正徵詢法律意見。該署稱本港約有2500頭野豬，已為約450頭絕育，但無論如何加強措施都遠追不上野豬繁殖速度。

署方又稱今年處理58宗有關野豬緊急個案，當中30宗涉及搬遷後再在市區或民居出沒的野豬，反映搬遷不能解決已習慣在市區覓食野豬對市民造成滋擾或構成安全威脅。