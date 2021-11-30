流感風險降 醫局撥款減加牀位不變

疫苗「遲起步」 有信心五成接種

流感疫苗接種計劃上月初展開，醫管局表示，截至本月22日，整體接種率較去年同期少兩至三成。局方解釋，部分普通科門診至上月尾才由提供新冠疫苗改為流感疫苗，加上局方今年因人手問題未能安排醫護提早接種，醫護需與市民同期打針，故不論醫護或市民均「遲了起步」。目前醫護接種率僅三成，但局方強調只是今年起步慢，有信心醫護及市民整體接種率可達四至五成，表現不會比去年差。

另外，醫管局正為可能出現的下一波新冠疫情準備，包括針對兒童尚未接種新冠疫苗。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，如有大量學童因感染新冠病毒入院，部分或需轉到北大嶼山感染控制中心接受治療。局方補充，初步估算屆時可緊急調動逾百名具兒科護理經驗的護士到中心服務。

學校老人院倘爆新冠 或轉北大嶼

政府近日降低科興疫苗接種年齡門檻至12歲，未來或有更多學校因師生達到七成接種率可恢復全日面授。被問及局方有否評估學校爆疫風險，黃立己認為群體聚集時間長，爆發機率一定較高；又指除了學校，局方亦關注老人院爆發風險，屆時或考慮放寬北大嶼山感染控制中心及社區治療設施接收新冠病人的年齡上限。

另外，醫管局上年度醫生及護士流失率分別達4.1%和5.8%，局方公布今年將增加約200名醫生、1230名護士和370名專職醫療人員。惟黃立己表示，觀乎近日醫管局流失率持續增加，有關估算是「樂觀咗啲」，認為醫護入職數目未必達到預期。