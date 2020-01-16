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英議員提修正案 放寬港青BNO簽證

【明報專訊】英國早前推出專門針對英國國民（海外）護照（BNO）的簽證移民方案，回應中方推出《港區國安法》，但反修例運動中許多年輕參與者在香港回歸後才出生，難以符合申請資格。以曾任內政部移民事務國務大臣的祈達文（Damian Green）為首的逾20名跨黨派國會議員，本月初提出相關法案修正案，如獲通過，內政大臣須在兩個月內修訂移民條例，容許18至25歲港人只要父母其中一方擁有BNO護照，即可申請BNO移民簽證。英國國會本周將就修正案展開辯論。

雙親一方有BNO可申簽證

總部設於英國倫敦的香港事務關注組織「香港監察」（Hong Kong Watch）11月10日在Twttier率先對外公布消息，帖文所見有關修正案由逾20名跨黨派議員提出，除了祈達文，較知名的議員包括保守黨前黨魁施志安、前外相侯俊偉、前防相霍理林，以及來自工黨的前財政部首席秘書唐士勳。另外，自民黨和綠黨也有議員參與。

稱受迫害青年 多九七後出生沒BNO

祈達文接受《衛報》訪問時表示，其修正案只作簡單的規則改變，以確保英國移民體制可為「最有需要的年輕人提供救生索」，又指如不作此修正，許多面臨政治迫害的人或最終被迫改為申請政治庇護。

香港監察周日發表調查報告，指直至今年7月，在香港面臨示威相關罪名指控的逾千人中，有93%的年齡小於25歲，即在香港回歸後才出生，無法申請BNO簽證移民；涉違反《港區國安法》的被捕者中，有49人年齡小於25歲。

（衛報）

相關字詞﹕移民英國 港區國安法 英國國民海外護照（BNO） BNO簽證 BNO移民

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