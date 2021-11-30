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纏訟一年 35+初選案明年3月再訊

【明報專訊】47名民主派包括港大法律學院前副教授戴耀廷等，因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，至今14人獲准保釋外出，其餘33人已還押逾8個月，案件昨在西九龍裁判法院作提訊日，以處理交付高等法院審理的程序，經歷逾4小時聆訊後，國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉將案件第4次提訊日押後至明年3月4日，換言之是今年3月1日首度提訊後的一年。另外其中8人須於明年2月8日再訊，亦有被告因其他事項處理，押後明年1月27日再訊。

遲1小時開庭 家屬席傳鼓譟

控方由律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋代表；辯方代表包括資深大律師夏博義及許紹鼎、大律師吳靄儀及黃宇逸等。

聆訊原定下午2時開始，惟至下午3時半才開庭，家屬席傳出鼓噪聲，法庭翻譯主任解釋是廣播系統出問題。獲准保釋的14人被安排在公眾席的首排；另外，正服刑或還押的被告逐一步出犯人欄，其中身穿黑西裝外套、內搭黃色上衣的「快必」譚得志，一度脫下口罩問「蘇惠德心臟病好返未呀」，即遭懲教人員提醒「戴返好口罩」。

有被告稱讚尹兆堅「好靚仔，點解咁瘦嘅」，家屬聞言稱「嗰嗰都瘦咗，（犯人欄）都夠坐啦」。案件在晚上約7時半完結，正在還押的張可森向獲准保釋的鄒家成等人高呼「一號房廁所整返好啦」，鄒家成回應：「減肥呀張可森！」張可森說：「坐監好辛苦呀，唔做運動喇！」

【案件編號：WKCC 813/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權 35+初選 國安法

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