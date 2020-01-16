港聞

港聞二

急症病人診室等半天 家屬探視揭死亡 親人質疑「死於被遺忘」 屯院：視像監察呼吸換姿勢

【明報專訊】再有病人在急症室等候期間死亡。55歲的中港司機黃潤全，6月初回惠州與太太迎接新生命，成為人父不久因腹痛求醫，初步診斷急性肝衰竭，在內地治療無進展，決定返港至屯門醫院治理，被急症室分流為緊急個案，惟等候大半天未獲治療，至家屬發現其身體冰冷，證實死亡。親屬質疑黃「死於被遺忘」，慨嘆他無緣見剛足百日的兒子長大。院方對病人離世感難過，個案已轉交死因裁判官跟進。

肝衰竭內地返港 獲安排獨立診室

黃生前患糖尿病及高血壓，8月初因腹痛到惠州醫院求診，疑為胰腺炎，後來到廣州的醫院，初步診斷為急性肝衰竭；在親屬同意下，決定8月18日返港治療。

當日他經深圳灣口岸入境，下午1時16分送抵屯門醫院急症室，分流為緊急個案，其家屬稱獲院方告知要待新冠病毒檢測結果才可上病房，獲安置獨立診症室9A房，至下午3時15分完成心電圖、X光等檢查，心電圖顯示他可能出現心肌病變，但再無醫護進房觀察，至晚上7時50分，才由家屬發現死者沒心跳（見表）。

院方事後認需用維生指數監察

院方8月24日曾與家屬會面，9月透過書面回覆，提到病人回房後，護士分別在下午5時50分及6時50分，透過視像系統觀察到病人轉換姿勢及有呼吸，並稱當時死者非等候新冠檢測結果，但因他剛從內地入境、曾住內地醫院，仍需隔離；院方同意如當時配有維生指數監察儀器，能更早發現死者情況轉變，對家屬表示抱歉。

惟家屬質疑說法，死者姊夫曾先生當日一直守候病房外，他事後翻查手機，兩張分別下午4時54分及7時40分拍攝的照片，顯示死者姿勢近乎一樣，右手持尿壺，輸氧管脫落，質疑如護士有觀察，理應發現脫落。

死者外甥曾小姐說，舅父喜愛寵物和小孩，其子上周六才剛足百日，慨嘆「等咗咁多年終於有小朋友，但睇唔到佢長大」，遺下妻兒頓失經濟支柱。曾先生稱死者出於信任香港醫療才返港，當天中午見面時，死者仍清醒對答，「一日內完全反轉」。

協助個案的社協幹事彭鴻昌批評，急症室前線醫護或不太理解疫情期間接收病人入院的既定程序，令病人延遲治療；又指死者入境前已接受新冠檢測，理應毋須入院再做。他說，院方稱已向醫管局呈報個案，並成立小組調查事件，按指引調查應在8周內完成，但至今3個月仍未匯報結果，促醫管局盡快交代。

院方設小組調查 數月無交代

屯門醫院昨回覆，稱此類需入院的緊急跨境個案，在急症室接受初步治理後，一般被安排入住隔離病房繼續跟進治療，並按既定指引在隔離病房檢測新冠病毒，又稱急症室原計劃檢視死者X光結果後，把他轉送隔離病房。院方稱已成立小組調查事件，並提出一系列改善措施，亦已提醒急症室照顧需獨立隔離病人時，除透過視像監察，亦需加密親身巡視。

相關字詞﹕急症室 屯門醫院

上 / 下一篇新聞

3口岸票站名額11萬 不設傳媒監票 選民須事先登記投票時段 學者轟排斥第四權
3口岸票站名額11萬 不設傳媒監票 選民須事先登記投票時段 學者轟排斥第四權
曾國衞：境外舞弊亦受管 廉署：無執法權需求助
曾國衞：境外舞弊亦受管 廉署：無執法權需求助
白韞六：不排除民研民調違法可能 鍾劍華稱續做 下輪周五公布
白韞六：不排除民研民調違法可能 鍾劍華稱續做 下輪周五公布
指煽惑投白票 廉署通緝許智峯丘文俊
指煽惑投白票 廉署通緝許智峯丘文俊
選舉論壇議「增股票稅」 李惟宏批張華峰無投反對
選舉論壇議「增股票稅」 李惟宏批張華峰無投反對
Tg管理員認煽惑暴動傷人9罪 發布17信息教製爆炸品等 辯方：過度追求正義
Tg管理員認煽惑暴動傷人9罪 發布17信息教製爆炸品等 辯方：過度追求正義
咬耳案 辯方醫生指被告患酒精醺醉 盤問下推翻
咬耳案 辯方醫生指被告患酒精醺醉 盤問下推翻
國慶日黃大仙衝突 5男否認暴動拒捕
國慶日黃大仙衝突 5男否認暴動拒捕
纏訟一年 35+初選案明年3月再訊
纏訟一年 35+初選案明年3月再訊
英議員提修正案 放寬港青BNO簽證
英議員提修正案 放寬港青BNO簽證
流感風險降 醫局撥款減加牀位不變
流感風險降 醫局撥款減加牀位不變
關注組：立會文件指野豬滋擾投訴跌 獸醫：絕育計劃存漏洞始不彰 漁署：措施追不上繁殖
關注組：立會文件指野豬滋擾投訴跌 獸醫：絕育計劃存漏洞始不彰 漁署：措施追不上繁殖
村屋檢值1200萬大麻 拘兩男女
村屋檢值1200萬大麻 拘兩男女
泊車打鬥命案 退休警涉誤殺被捕
泊車打鬥命案 退休警涉誤殺被捕
婦遭童黨搶袋失勞力士 拘3人
婦遭童黨搶袋失勞力士 拘3人
5煞賓館「掃場」 警全數拘捕
5煞賓館「掃場」 警全數拘捕
鐵騎警吐露港公路撞欄 多司機下車協助
鐵騎警吐露港公路撞欄 多司機下車協助
警司騙房貸囚18月賠116萬 貸款「相當優待」仍要放租 官：明顯貪心
警司騙房貸囚18月賠116萬 貸款「相當優待」仍要放租 官：明顯貪心
警長偷同袍信用卡買iPhone 稱升職壓力大
警長偷同袍信用卡買iPhone 稱升職壓力大
4次案底 退休督察偷食物緩刑
4次案底 退休督察偷食物緩刑
前男警偷拍9女警如廁 判勞教
前男警偷拍9女警如廁 判勞教
馬家健冤案 師爺大狀轉區院審
馬家健冤案 師爺大狀轉區院審
大灣區GBA新聞：穗創業基地助港青 蔗渣價燒鵝味 提供共享辦公室配套 Wi-Fi可翻牆
大灣區GBA新聞：穗創業基地助港青 蔗渣價燒鵝味 提供共享辦公室配套 Wi-Fi可翻牆
大灣區GBA新聞：憶當年創業靠自己 政協委員：現港人幸運
大灣區GBA新聞：憶當年創業靠自己 政協委員：現港人幸運
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】林鄭任內第三名新聞處長離任 鄭偉源稱健康理由「無畀人炒」
【Emily】林鄭任內第三名新聞處長離任 鄭偉源稱健康理由「無畀人炒」
【Emily】警擬增助理處長職 主責公共關係
【Emily】警擬增助理處長職 主責公共關係
【Emily】九巴77塊舊路線牌 競投價最平$450
【Emily】九巴77塊舊路線牌 競投價最平$450
【Emily】選委界別候選人交流會 點幫青年？ 容海恩憶兒時想做太空人
【Emily】選委界別候選人交流會 點幫青年？ 容海恩憶兒時想做太空人
【Emily】上周二申請 劉卓裕投訴選舉寄件仍未批
【Emily】上周二申請 劉卓裕投訴選舉寄件仍未批