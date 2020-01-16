急症病人診室等半天 家屬探視揭死亡 親人質疑「死於被遺忘」 屯院：視像監察呼吸換姿勢

肝衰竭內地返港 獲安排獨立診室

黃生前患糖尿病及高血壓，8月初因腹痛到惠州醫院求診，疑為胰腺炎，後來到廣州的醫院，初步診斷為急性肝衰竭；在親屬同意下，決定8月18日返港治療。

當日他經深圳灣口岸入境，下午1時16分送抵屯門醫院急症室，分流為緊急個案，其家屬稱獲院方告知要待新冠病毒檢測結果才可上病房，獲安置獨立診症室9A房，至下午3時15分完成心電圖、X光等檢查，心電圖顯示他可能出現心肌病變，但再無醫護進房觀察，至晚上7時50分，才由家屬發現死者沒心跳（見表）。

院方事後認需用維生指數監察

院方8月24日曾與家屬會面，9月透過書面回覆，提到病人回房後，護士分別在下午5時50分及6時50分，透過視像系統觀察到病人轉換姿勢及有呼吸，並稱當時死者非等候新冠檢測結果，但因他剛從內地入境、曾住內地醫院，仍需隔離；院方同意如當時配有維生指數監察儀器，能更早發現死者情況轉變，對家屬表示抱歉。

惟家屬質疑說法，死者姊夫曾先生當日一直守候病房外，他事後翻查手機，兩張分別下午4時54分及7時40分拍攝的照片，顯示死者姿勢近乎一樣，右手持尿壺，輸氧管脫落，質疑如護士有觀察，理應發現脫落。

死者外甥曾小姐說，舅父喜愛寵物和小孩，其子上周六才剛足百日，慨嘆「等咗咁多年終於有小朋友，但睇唔到佢長大」，遺下妻兒頓失經濟支柱。曾先生稱死者出於信任香港醫療才返港，當天中午見面時，死者仍清醒對答，「一日內完全反轉」。

協助個案的社協幹事彭鴻昌批評，急症室前線醫護或不太理解疫情期間接收病人入院的既定程序，令病人延遲治療；又指死者入境前已接受新冠檢測，理應毋須入院再做。他說，院方稱已向醫管局呈報個案，並成立小組調查事件，按指引調查應在8周內完成，但至今3個月仍未匯報結果，促醫管局盡快交代。

院方設小組調查 數月無交代

屯門醫院昨回覆，稱此類需入院的緊急跨境個案，在急症室接受初步治理後，一般被安排入住隔離病房繼續跟進治療，並按既定指引在隔離病房檢測新冠病毒，又稱急症室原計劃檢視死者X光結果後，把他轉送隔離病房。院方稱已成立小組調查事件，並提出一系列改善措施，亦已提醒急症室照顧需獨立隔離病人時，除透過視像監察，亦需加密親身巡視。