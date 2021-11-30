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國慶日黃大仙衝突 5男否認暴動拒捕

【明報專訊】前年國慶日有網民發起「六區開花」，其中黃大仙爆發警民衝突，5名示威者被捕，包括一名演員，控以暴動及抗拒警務人員罪，5男均否認所有控罪，昨於區域法院開審。控方開案陳辭指5被告被捕時曾反抗，並襲擊警員。

被告依次為演員郭小杰（29歲）、張啟昌（21歲）、何文謙（26歲）、溫梓霖（18歲）及麥浩偉（23歲），同被控暴動罪，涉前年10月1日在龍翔道一帶參與暴動；另各人分別被控同日同地抗拒執行職責的警員。

控方開案陳辭指當日龍翔道近沙田坳道的巴士站，約200名黑衣人於行車道及行人路聚集，有示威者築起傘陣，多人手持鐵支，向警方投擲硬物和汽油彈；有汽油彈擊中附近停泊的電單車，引起大火及傳出爆炸聲，非法集結演變成暴動。警方多次舉旗警告要求示威者離開，但他們並無理會，警方遂於下午約4時半開始拘捕示威者。

分別涉襲擊警頭部右眼角

部分人爬上小巴站的圍欄離開，警員17587看到次被告張啟昌逃走，遂抓着其背包大叫「唔好走」，但張沒理會，警遂用雙手抱着他。有示威者嘗試協助張，張一度用手襲擊警員頭部。同時警長33625嘗試拉着爬過圍欄的首被告郭小杰，郭反抗掙扎，警長遂用警棍制服他。

第三被告何文謙於龍翔道中央石壆被捕，曾與警員糾纏及反抗，最終被制服。偵緝警員17416追截第四被告溫梓霖，溫一度激烈反抗，用手肘襲擊警員右眼角。第五被告麥浩偉逃跑時被高級警司梁仲文追截及按在地上，不停掙扎，最終亦被制服。

【案件編號：DCCC 260/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕拒捕 暴動罪 黃大仙 國慶日 六區開花 反修例運動

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