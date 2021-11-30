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咬耳案 辯方醫生指被告患酒精醺醉 盤問下推翻

【明報專訊】前年11月3日在太古城中心商場外發生揮刀傷人案，4人受傷，包括民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳，昨在高院續審。辯方加入資深大律師陸貽信辯護，並傳召精神科醫生作供，其報告指被告符合「病理學酒精醺醉病」（Pathological alcohol intoxication） ，惟遭控方質疑下，醫生最終同意被告不符合症狀。辯方覆問時再提出該病，被法官張慧玲質疑「成份報告基礎冇咗喇喎，唔明你問嚟做乜」。

喝酒案發隔1句鐘 不符即時症狀

精神科醫生黃以謙（圖）在庭上引述其報告，稱在今年7月22日於荔枝角收押所與被告陳真（51歲）會面及作精神病學評估。黃根據會面、文件及就診紀錄，且被告有多年喝酒習慣，判斷他患酒精依賴及復發性抑鬱症。惟黃表示，被告關鍵時刻行為與平常不一樣，並不歸因於酒精依賴或復發性抑鬱症。

至於被告聲稱忘記犯案經過，黃以謙指他回家時牽涉衝突，作出侵略性、爆炸性的行為，又曾不省人事，對事發片段毫無記憶，其情况符合「病理學酒精醺醉病」徵狀，亦屬精神病。黃又稱曾在2019年11月到收押所評估被告的精神狀況，證明他能簽署法律的授權書，以買賣樓宇。

被問被告咬耳有意識否

醫生：不肯定是否充分認知

控方盤問時指出，該病症有數項徵狀，其中一項是在短時間、多在數分鐘內發生，惟被告離家至案發時間達一個半小時，質疑被告不符合徵狀，在張官協助澄清下，黃最終同意說法。

黃在盤問下又承認據世衛最新2022年的標準，並不視該病症為精神病，但他重申不代表有相同徵狀的人沒有患病，又指患者可患上另一種精神病，是由酒精引起的急性中毒所致。

控方又問，就算被告當時達至醺醉，是否有意識地咬耳，黃以謙則指要看如何界定「意識」，指被告有一定程度的知覺，但「是否fully aware （充分認知）就唔肯定」。

黃又確認「病理學酒精醺醉病」在醫學界具爭議。案件今續。

【案件編號：HCCC204/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 有意圖而傷人罪 趙家賢 反修例運動

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