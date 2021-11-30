Tg管理員認煽惑暴動傷人9罪 發布17信息教製爆炸品等 辯方：過度追求正義

明報記者

辯方求情稱，大專畢業的被告蕭張龍無案底，父親已去世，母親身體欠佳，難以長途跋涉探望被告，她稱從未與被告分開逾10天。當時反修例運動如火如荼，曾返教會的被告在求情信中表示他「對正義過度追求」，陷入迷失和瘋狂，他曾與牧師討論，最終離開教會。

辯方稱有悔意 不再反政府

辯方續稱，已還押約20個月的被告現有悔意，不再一面倒反政府；雖然該公開頻道有2萬多人訂閱，但人數並非很多，被告僅是「彈指之間」轉發連結犯案，稱本案是一連串及短時間內發生。

控方指為增訂閱 推銷清潔品

控方案情指被告前年10月至去年3月，以Tg發布1197則激進或暴力信息。其中於前年11月3日至19日發出涉案的17則信息，包括製造「火魔法」和打開港鐵緊急車門的方法等。他鼓勵他人參與三罷及中大暴動，利用大學資源製造爆炸品並向警方施放，以及用鏹水傷人。政府化驗師指出，製作聲稱似沙林毒氣的化學品的信息，是「氯氣彈」的製作方法。

警誡下認危害社會 加劇混亂

誘使憎恨藍絲 信有人會仿效

在警方警誡錄影會面下，被告承認是該頻道唯一管理人，目標受眾是激進示威者。被告煽惑縱火，知道會危害社會及加劇社會混亂；他誘使他人憎恨「藍絲」，相信有人會仿效用鏹水傷人。被告急需用錢，發布信息是為了增加頻道的訂閱人數，想訂閱者買其清潔用品及轉帳給他。案情提及被告的銀行帳戶共收取約164萬元。

另外，控方案情其中一段帖文附有連結教人製作TATP的部分，但法官郭啟安庭上質疑，TATP與縱火控罪無關，「TATP一炸就係爆炸，唔係放火」，控方遂刪去該部分。而政府化驗師表示「沙林遠比氯氣致命」，控方釐清是指在密封空間吸入一定濃度的氯氣30分鐘，郭官稱「機會好微」，並通常在室外使用。

【案件編號：DCCC 853/20】

（反修例風暴）