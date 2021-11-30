選舉論壇議「增股票稅」 李惟宏批張華峰無投反對

【明報專訊】港台昨日舉辦立法會功能界別的選舉論壇，金融服務界論壇上，候選人、香港證券業協會主席李惟宏質疑爭取連任的經民聯張華峰無對政府增加股票印花稅投反對，諮詢業界做得不足。張華峰反駁，在政府想加稅時「已第一個反對」，並與業界去信財政司長、接觸財經事務及庫務局，在立法會各個會議都表示反對，「可惜我一人不能對付立會咁多個議員」。李批評張投棄權票，「業界咁有意見，點解唔可以投反對票？相信業界非常失望」。
翻查資料，張華峰於財政預算案的草案上投棄權票，而在審議增加股票印花稅的《2021年收入（印花稅）條例草案》則投反對票。
張稱「一人不能對付咁多議員」
主持向兩名候選人提問，包括上市公司、證券期貨業高層被取消豁免檢疫，對金融市場運作有多大多影響等。李稱取消豁免對業界有影響，問題是「造大個餅」，令大中小企都能生存。張稱，政府是考慮到與內地通關問題，豁免取消是為通關做準備，「當然有一些行業受影響，但整體只有開關才能救香港經濟」。
李惟宏批評，張華峰在任9年，中小企佔有率下降，面對監管壓力，問題未有徹底解決。張回應說對業界的困難「我已經做咗好多」，如推動證監會豁免收費、交易所的資助和財庫局對經紀和員工的資助等。
張華峰質疑，李的政綱無提及「完善」選舉制度後，議員除愛國愛港亦要有能力和承擔。李回應稱，愛國愛港是基本要求，並強調自己有實踐經驗。