選舉論壇議「增股票稅」 李惟宏批張華峰無投反對

翻查資料，張華峰於財政預算案的草案上投棄權票，而在審議增加股票印花稅的《2021年收入（印花稅）條例草案》則投反對票。

張稱「一人不能對付咁多議員」

主持向兩名候選人提問，包括上市公司、證券期貨業高層被取消豁免檢疫，對金融市場運作有多大多影響等。李稱取消豁免對業界有影響，問題是「造大個餅」，令大中小企都能生存。張稱，政府是考慮到與內地通關問題，豁免取消是為通關做準備，「當然有一些行業受影響，但整體只有開關才能救香港經濟」。

李惟宏批評，張華峰在任9年，中小企佔有率下降，面對監管壓力，問題未有徹底解決。張回應說對業界的困難「我已經做咗好多」，如推動證監會豁免收費、交易所的資助和財庫局對經紀和員工的資助等。

張華峰質疑，李的政綱無提及「完善」選舉制度後，議員除愛國愛港亦要有能力和承擔。李回應稱，愛國愛港是基本要求，並強調自己有實踐經驗。