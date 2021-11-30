指煽惑投白票 廉署通緝許智峯丘文俊

許：通緝令軟弱無力 丘文俊：哦

許智峯昨晚在facebook回應，重申投白票、廢票或不投票均是市民的合法權利及自由，「在全世界自由國家中，呼籲、行使這項自由均是合法行為，唯獨香港政權以刑事法律禁止，只反映暴政對人民的怯懦，草木皆兵」。他稱，通緝令軟弱無力，莫說要把他緝拿歸案，連刪除他的「煽動」帖文也未能做到。他認為通緝令唯一效果是協助宣傳，「市民在投票日，應該非常清楚要怎麼做了」。丘文俊亦在fb表示，「廉政公署約飲咖啡一事，我暫時回應係：哦。」

廉署昨表示，許智峯及丘文俊涉嫌違反《條例》第27A條，於今年10月30日至11月29日期間藉公開活動，即分別在社交媒體專頁展示帖文，煽惑市民在立法會選舉中投白票及不投票。廉署早前就有關帖文展開調查，並根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。有關法律意見認為有足夠證據檢控二人。因二人已離開香港，廉署昨早向裁判法院申請手令，通緝二人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。廉署稱，許智峯及丘文俊分別面對4項及8項控罪，均違反《條例》第27A條。

許智峯去年宣布流亡，其後前往澳洲。他10月29日於fb發帖倡議「如水計劃」，呼籲港人「以白票反制立法會選舉」，其後在11月1日再發帖解釋計劃。

立法會選舉提名期於10月30日展開，廉署當日發聲明，不點名稱留意到有人在網上呼籲投白票，重申屬非法行為，會要求相關網站移除違法內容。截至昨晚，兩個帖文仍未被刪除。身處英國的丘文俊亦多次在fb呼籲市民杯葛立法會選舉。