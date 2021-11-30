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白韞六：不排除民研民調違法可能 鍾劍華稱續做 下輪周五公布

【明報專訊】立法會選舉臨近，香港民意研究所近日被建制派及親中報章狙擊。全國僑聯副主席盧文端昨在本報撰文，不點名稱有民調機構做有關市民投白票意向的調查，認為是「使用有目的、結論先行的民調干預選舉」。對民研將就立法會選舉發放多輪民意調查結果，並表明涉及選民投票意向的問題，將包括投白票等選項，廉政專員白韞六稱無法排除有關機構違法的可能。

白：未知尚未發布資料有否煽惑

白韞六接受無綫新聞專訪稱，未知民研尚有未發表的資料，內裏會否有關於煽惑他人不投票或投廢票。他說，若民調發表後有這成分，可能違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。他說，廉署不知民調會如何進行，或實際如何發問，取得資料後如何使用或發放等，認為要全盤考慮。至於有否就此徵詢律政司意見，他稱涉及行動細節不會透露。

香港民意研究所副行政總裁鍾劍華表示，從社會科學角度而言，在民調設計問題時，答案要包含所有可能，「投白票、廢票有無可能性先？政府都確認有這個可能性，否則不會設立一條新法例禁止呼籲投白票」。他強調無呼籲別人投白票，只是如實記錄受訪者意向。他說，民調是本着科學精神做，「如果無『投白票』選項，我過唔到自己嗰關，好似問你性別，無理由唔畀你填『女』」。他稱，民研會繼續做有關選舉的民意調查，下次結果於12月3日發布。對於民研連日被建制派及親中報章狙擊，鍾批評對方「亂扣帽子」，重申沒呼籲別人投白票。

鍾：設計民調答案要包含所有可能

民研於11月26日發表有關投票意向的調查，收回5496個樣本。問及受訪者於12月的立選中傾向如何投票，有8%受訪者表示「投白票／廢票」，35%稱不會投票，會投票的有30%。

盧文端昨日文章不點名稱，有機構近期所謂的投票率「民意調查」包括調查投白票，廉政專員也表示或涉及違法行為，呼籲市民積極舉報選舉中違法行為。《大公報》及《文匯報》昨亦全版篇幅批評民研，指控「操弄民意煽人犯法」和「借學術擾選舉 偽民調真亂港」。

相關字詞﹕盧文端 立法會選舉 香港民研

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