曾國衞：境外舞弊亦受管 廉署：無執法權需求助

對於如何在境外的舞弊或非法行為執法，廉署回覆稱在香港境外不能行使執法權力，內地與香港亦無刑事事宜司法互助安排，若在調查過程中需在內地蒐證，廉署會根據個案協查機制，向內地相關單位提出請求及要求協助。

陳進雄說，如何通知選民投票也有疑問，且選舉通函、facebook宣傳都入不到內地。九東候選人還有鄧家彪、顏汶羽、胡健華和李嘉欣。

陳家洛質疑內地動員開支申請難監察

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，選舉通函只能在香港範圍，若候選人對手在內地有組織網絡，如有內地港人名單，安排運輸、組織動員「容易好多」，亦帶出疑問會否如實申請相關開支，有關開支是否歸某候選人，他認為在境外難以監察，產生灰色地帶。陳又稱，政府對境外選舉舞弊或不當行為如何執法，未能提出妥善處理方式，令人質疑選舉公正性。

至於措施對投票率影響，陳家洛說一定有增加但無法估量，「常識告訴我們，有組織和動員能力團隊，會好好運用機會增加團隊勝算」。

（立法會選舉）