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3口岸票站名額11萬 不設傳媒監票 選民須事先登記投票時段 學者轟排斥第四權

【明報專訊】政制及內地事務局長曾國衞昨宣布，為12月19日立法會選舉在本港香園圍、羅湖和落馬洲支線的3個出入境管制站設置投票站，讓在內地的地區直選和功能組別選民在網上預先登記後投票，共有11.1萬個名額。對於留在內地多時的選民是否符在港通常居住定義，曾國衞稱一切按現行法例進行，不擔心司法覆核。3個管制區投票完成後會變成點票站，但只讓候選人和代理人監票，不設公眾包括傳媒觀察點票，學者陳家洛批評做法不理想，排斥傳媒第四權。

曾國衞：通常居住不一刀切 胡健華：或覆核

九龍東候選人胡健華稱，早前去信律政司、選管會主席馮驊、政制及內地事務局長查詢口岸投票措施是否符合通常居住定義，以及公平問題，包括身處外國未能回港的選民如何安排。他說，法律意見認為要待政府回覆實際細節安排，他稍後再決定是否提司法覆核或選舉呈請。新界西北候選人新思維黃俊瑯希望政府提供更多細節確保公平，但他無能力派代理人到口岸監票。

候選人可監票 黃俊瑯：無能力

今次口岸投票安排只適用於地區直選和功能組別選民，選委會界別不適用。曾國衞昨介紹有關安排（見表），稱內地出入境管制部門同意在投票日臨時啟用上述3個管制站對應的內地口岸，選民投票後要隨即返回內地，可獲豁免內地集中隔離檢疫。

在內地的選民想在口岸投票須先在網上登記，須揀選欲前往的口岸，並選定以小時計的投票時段。曾國衞形容，採取「全閉環式」管理，投票後票站會變成「點票站」，但不設公眾觀察點票安排，而候選人或代理人可申請進入票站觀察點票，政府認為選舉的公開和公正性已得充分保障。

不許公眾監票 稱憂人群聚集

選舉事務處補充，功能組別的選票會運到會展中央點票站，直選選票則會在原地點票。人手安排方面，目前計劃調派逾500人在該3個口岸投票站進行選舉工作，有需要會適當調整。

被問到措施是否符通常居住定義，曾國衞稱不是「一刀切」，要考慮不同因素，如不在港原因、離港長短、與港有否緊密聯繫、有否家人在港等，他以自己曾多年在駐京辦為例，也不會視作非在港通常居住。他又說，選舉事務處有恆常審查選民是否在港通常居住，冀大家勿混淆。對於無安排公眾觀察點票，他稱擔心大量人群聚集。

原地點票 陳家洛質疑票站難處理數萬票

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，當局不能當「特事特辦」就不會有違「通常居住」的問題，認為政府應提醒身處內地選民法律的規定。陳批評，曾國衞排斥了傳媒和公眾監察點票，包括做票站調查或調研的機會被剝奪，他認為疫情問題非不能克服，若可安排代理人或候選人進入口岸票站前做檢測，傳媒理應亦可同樣安排。

陳家洛質疑一個票站如何處理數萬選票，擔心流程複雜，未必每名候選人都能找到代表到口岸票站監票。對於選民要選定特定時段往口岸投票，陳認為對有條件動員境外選民的組織更有利。

全國人大常委譚耀宗稱，口岸投票方便在內地符合選民資格的港人，形容是「相當好的辦法」。他引述有人認為11.1萬個名額太少，但他認為數量「可以」，並已考慮到當日投票時間和3個管制區票站承擔能力，亦需與內地商量，認為安排合適。

九龍東候選人還有鄧家彪、顏汶羽、陳進雄和李嘉欣；新界西北還有田北辰和周浩鼎。

明報記者

（立法會選舉）

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