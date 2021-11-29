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【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山

【明報專訊】嶺南大學宣布，將頒授榮譽博士學位畀4個傑出人士，表彰佢哋喺各自專業領域嘅卓越成就同造福社會嘅重要貢獻，包括金管局前總裁陳德霖（左圖起）、演藝家張艾嘉、呼吸系統疾病專家鍾南山教授，以及政治學者Deane E. Neubauer教授，頒授典禮將於12月9日舉行。

嶺大讚揚陳德霖當年帶領嘅金管局團隊，喺亞洲金融風暴期間採取勇敢、及時和果斷嘅舉措，成功捍衛港元同金融市場穩定；佢2009至2019年重返金管局並出任行政總裁期間，對維持香港金融體系穩定，以及提升香港作為亞洲銀行同金融中心嘅地位作出重大貢獻。

至於張艾嘉，嶺大形容佢係華語世界中最多才多藝及最多產嘅演藝家之一，包括灌錄多張音樂專輯，參演上百部電影、電視劇同舞台劇，至今執導過16部電影等，又讚揚佢對香港同世界嘅慈善公益活動作出無私奉獻。

嶺大形容鍾南山多年來喺醫學界、科技界同教育界貢獻良多，稱每當疫情來臨，人民嘅健康同生命受威脅時，佢就挺身而出，幫助國家有效及時控疫。嶺大亦讚揚Deane E. Neubauer教授喺學術上有傑出成就，對全球高等教育有重大貢獻。Neubauer早年協助成立亞太高等教育研究聯盟，該聯盟係跨大學研究伙伴機構，由15所大學組成，目前設於嶺大。

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