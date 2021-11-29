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【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景

【明報專訊】近年維港海濱路段逐步駁通，發展局長黃偉綸噚日喺網誌話，9月底開放嘅炮台山嘅「東岸公園主題區（第一期）」，有本港首條向公眾開放、引入無欄杆設計嘅防波堤；之後亦有兩個項目會採用無欄杆海岸堤階，令市民可無拘無束地臨海而坐，「零距離」欣賞海景。

海濱事務委員會主席吳永順（Vincent）話，海濱沿岸嘅無欄杆式設計，喺世界各地海濱城市非常普遍，如澳洲悉尼海港、意大利威尼斯等，但總有人擔心「無欄杆」會構成危險。佢話明白社會需時適應，因此以「四部曲」推出，首部曲係「可拆式欄杆設計」，利用好幼同易拆嘅鋼索嚟做欄杆，如上年底開放嘅灣仔「水上活動及康樂主題區（第一期）」就運用呢種設計；第二部曲係「斜坡海堤石壆設計」，今年初開放嘅荃灣海濱海堤，以低矮石壆代替欄杆，一方面分隔遊人同水體，另一方面可以畀市民坐喺石壆欣賞海景。

第三部曲係「無欄杆防波堤」，正係設於「東岸公園主題區（第一期）」內，大約100米長；最後就係無欄杆嘅「梯級式沿岸設計」，即海岸堤階，將用於灣仔「水上活動及康樂主題區（第二期）」同銅鑼灣「活力避風塘主題區」，前者預計今年底開放。Vincent話，為令遊人安全，推動「四部曲」時參考外國經驗，如張貼安全告示、提供救生圈設備等。

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