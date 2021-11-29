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2021年11月29日星期一
港聞二
啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
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新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
加密幣自助買賣機 港企研發出口
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
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【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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