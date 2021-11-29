港聞

港聞二

加密幣自助買賣機 港企研發出口

【明報專訊】加密貨幣是否適合作為法定貨幣，有很大爭議。不過，某些國家的國民透過買賣加密貨幣來變相匯款回國內，令到加密貨幣自助買賣機的需求上升，有港商以自行研發的產品來分一杯羹。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

「加密高」總經理高瀚表示，早在2014年，同系公司取得一家美國公司的加密貨幣自助買賣機香港和東南亞代理權。但經營下來，有客戶想支援多一兩種加密貨幣，美國公司卻不願意修改。於是，他們在2017年成立「加密高」，自行研發加密貨幣自助買賣機，由2018年開始量產，持續改進。

預設支援5種加密貨幣

與幾年前的外國同類產品相比，該公司的加密貨幣自助買賣機彈性大，可以支援較多加密貨幣，現時預設支援約5種加密貨幣和港元、美元、人民幣、新台幣、馬來西亞令吉、韓圜等之間買賣。若客戶有需要，可以修改軟件，支援更多加密貨幣，理論上沒數量限制，只要加收軟件開發費。其加密貨幣自助買賣機已預留設計，可以讓用戶放入銀行卡，從銀行戶口扣數來購買加密貨幣。不過，因為各地區監管法例，暫時未有營運者能夠開通這項功能。

可即時開設加密貨幣錢包

若用戶本身未有加密貨幣錢包，可在自助買賣機即時開設一個加密貨幣錢包。該公司的加密貨幣自助買賣機會在完成交易後，列印一張紙，顯示用戶的加密貨幣錢包的公鑰和私鑰（私鑰代表錢包的所有權，切勿公開）。

另外，早期加密貨幣自助買賣機可能需要15至20分鐘才完成交易，該公司加密貨幣自助買賣機將買賣差價擴大至5%至8%（視乎營運者要求），保證營運者在交易中有賺，從而縮短交易時間，平均5分鐘內完成。例如，當有用戶想購買一個比特幣（Bitcoin）時，加密貨幣自助買賣機給出的報價，會足以讓營運者在市場上重新買入一個比特幣之外，以及有盈利。

擴大買賣差價 加快完成交易

至今，公司已向香港、韓國和幾個東南亞國家客戶共出售約50部加密貨幣自助買賣機，另外有約50部已接訂單但未交貨。由於是以客戶品牌推出，因此一般人不知道是該公司產品，大部分訂單來自東南亞國家，本地訂單10多部。高瀚估計，東南亞國家需求較大，因投資渠道較少，有人選擇投資在加密貨幣。

此外，因有些在海外工作的國民透過買賣加密貨幣，變相匯款回國內。在海外工作的東南亞國民先在網上購買加密貨幣，然後他們在國內的家人再利用其加密貨幣錢包，在加密貨幣買賣機賣出加密貨幣，以取回現金。

由於在網上購買加密貨幣的差價約1%，加上在加密貨幣買賣機賣出加密貨幣的5%至8%差價，仍然比光顧某些匯款公司廉宜。

高瀚表示，公司在加密貨幣自助買賣機的累積研發投資達數百萬元，除了賣機的一次過收入外，每個月可以收取軟件維護費，公司現時已經有營運盈利，估計明年可以收回研發投資。

該公司主要是透過facebook、Twitter、LinkedIn及參加展覽來宣傳。今年訂單和查詢較多，有客戶用過外國公司產品後，覺得不合用，轉而找上該公司；更有個別客戶成為其分銷商。在疫情未過的情形下，這成績已算不錯。

對於加密貨幣的前景，高瀚認為，由於波動較大，不大可能全面用於出糧和購物。但某些國家在海外工作的公民及其國內家人透過買賣加密貨幣，來變相匯款回國內，將會愈趨流行，估計對匯款公司業務將有一定影響。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山