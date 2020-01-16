大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向

明報記者 陳奕勤

角色扮演查案 全國半年增1.5萬店

劇本殺的起源可追溯至19世紀英國聚會遊戲「謀殺之謎」（Murder Mystery），2016年從韓國引進的網絡綜藝節目《明星大偵探》在內地熱播，劇本殺藉這個明星推理真人騷落地中國，至2018年開始受到資本追逐，多款劇本殺App上線，2000多間劇本殺門店也在各大城市遍地開花。根據電商平台美團統計數據，劇本殺店去年底已突破3萬間，市場規模高達117.4億元，今年上半年再激增超過1.5萬間店，預計全年市場規模將達154.2億元，消費者規模約941萬。

蘇州大學傳媒學院教授馬中紅近日在期刊撰文指出：「當下國內劇本殺風格已呈多樣化，但它們共同的敘事框架和底層邏輯是『謀殺——調查——推理——找出兇手或洗脫嫌疑』，也就是一群玩家圍繞一件案或事件，分別扮演正派和反派角色，正派角色根據劇本提供的線索對反派角色的作案動機、作案時間、作案證據加以推理，而反派角色則要不斷說謊、掩飾、甩鍋（卸責）、偽裝自己，最後玩家們通力合作發現真兇。」

玩清代故事穿旗袍 「感覺體驗穿越」

鍾茜對2018年在深圳第一次玩劇本殺的情景印象深刻，之前她並無聽說過這款遊戲，經朋友介紹到一間開在商住兩用大廈閣樓中的小店，與6個朋友代入清朝的角色，玩了4個多小時。「感覺是體驗自己穿越，又像電視劇場景重現」，鍾茜最記得其中一幕，她的朋友換上旗袍與NPC（非玩家角色，由演員扮演）「拜堂成親」，「突然間就讓我覺得非常沉浸，非常代入，很震撼」。

後來在深圳、杭州、上海、北京玩過約150個劇本，鍾茜今年開始在各大網絡平台做劇本殺測評，已積累了兩三千粉絲，又投資了惠州劇本殺店「火柴盒」。基於對遊戲和市場的了解，鍾茜將內地劇本殺的發展歷程分成3段，「1.0模式」是純桌面遊戲；「2.0模式」增設專業DM（地下城主，即主持人）或NPC演繹，與玩家互動共同推動劇情發展，遊戲房間也依劇情需要稍加裝飾，營造相應氣氛；「3.0模式」則進入實景模式，與密室逃脫或沉浸式劇場融合。

桌遊進化至沉浸劇場 有九龍城寨劇本

開業3年的「火柴盒」今年升級為「3.0模式」，1萬多平方呎場地包括兩個各三四千平方呎的沉浸式劇場，以及7個「2.0模式」的房間。其中一個劇場名為「九龍詭署」，以1980年代的九龍城寨為背景，故事圍繞警察、黑幫、臥底的角力展開，可供4至12名玩家分成兩隊對決。該店之前有一個類似主題的劇本頗受歡迎，劇場將警署、監獄等實景化，並利用聲光影做出電閃雷鳴等效果，監獄中設置定時增壓的氣球，增加緊張氣氛，若有玩家「入獄」，隊友需想辦法救出，遊戲過程還加入真人CS（野戰）槍戰、起源於韓國綜藝《Running Man》的撕名牌（把對方背後所貼名牌撕下為勝）環節。

另一劇場「如果我有機會愛你」改編自真實事件——山東臨沂精神科醫生楊永信以電擊療法戒網癮，很多人被送入楊永信開設的網絡成癮戒治中心飽受折磨，後來與父母反目成仇。遊戲中主角遭受苦難，努力拯救被關進「青少年性格缺陷矯治中心」的同伴，但自己有一些犧牲。鍾茜稱，這個故事感人，很多玩家哭得不能自已，因為年輕人在遊戲中代入父母角色，更能體會他們的艱辛與不易，有人曾與父母爭執，玩劇本殺受觸動，與家人和解，也有初為人父母的玩家說，玩過這個遊戲能更好理解孩子的想法，「好的劇本可以讓玩家反思自己的生活和人生」。

遊戲看出真性情 多玩家事後結緣

自省應該不是大多數年輕人走入劇本殺店的原因，社交才是。鍾茜表示，相比熟人聚會的社交方式，劇本殺多限定人數，有時需與陌生人「搭枱」，有機會交到新朋友，而平均一個劇本可玩4小時，互動也比網絡社交真實，透過遊戲中的表現可能了解彼此性格、特點。她說，幾乎每月都有人在「火柴盒」發展成情侶，素不相識的男女去年到該店玩劇本殺結緣，後來拍拖，男方今年將求婚儀式安排在「火柴盒」，提前通知店家佈置場景，在遊戲最後設計一個求婚環節，女玩家一開始還以為是劇本情節，十分驚喜。

劇本是劇本殺的核心。鍾茜指出，劇本按主題可分為推理本、陣營機制本、情感本、恐怖本等，現時不同類型的劇本會相互結合，沒有絕對界限。若以發售形式劃分，則包括任何店家甚至玩家都可購買的盒裝本、一個城市只發行數本的城市限定本，以及每個地方僅此一家獲授權的城市獨家本，三者售價分別為300至600元、2000至6000元、4000至過萬元，玩家每人每次消費數十至300多元不等。她提到，時下最熱門城市獨家本「日月星光影」系列，在深圳一度要預約等待數個月，上海則要搖號抽籤。

每個角色皆主角 故事創作考量多

「日月星光影」的兩名作者之一老城對本報稱，他是最早一批接觸劇本殺的玩家，有感當時劇本太簡單、模式單一，因此開始創作，「想寫自己喜歡的東西，自己想玩到的遊戲內容」。老城所在的「稻草人工作室」2019年發行「千千晚星」，後來陸續推出「月下沙利葉」、「曦和失焰」、「死光縈繞」，明年1月還有「御星鬼影」面世，這5個劇本構成的「日月星光影」系列被奉為經典。老城表示：「這個系列每一個劇本都對劇本殺的遊戲形式有所創新，比如『月下沙利葉』是第一個使用心理同步概念的劇本殺，真正意義上能夠打破『次元壁』，在電影層面來說就是能擊破『第四面牆』，在當時以桌面遊戲為主的環境下具有革命意義。」

老城以前做過電影、遊戲行業，他說，劇本殺相比電影編劇難度更高，因為常規電影一般只集中表現兩三個主角的身世、故事，比如《無間道》配角戲分並不太多，而劇本殺要詳細描述每個角色，「都要成為主角」，而且故事要平衡，主線要圍繞所有角色展開，每一條支線都需具備一定推理要素。

根據財經微信公號「很帥的投資客」分析，劇本作者身處劇本殺行業上游，有業內人士透露，中間層次的作者有時可3個月收入10萬元，少數寫出熱銷劇本的頂級作者3個月收入可過百萬；中游的發行方是目前產業鏈利潤最高的環節，除了賣劇本，每個月辦兩三場展會還有門票收入；下游的劇本殺店市場十分分散。「很帥的投資客」指出，開劇本殺店門檻不高，非一線城市僅需30萬元就能開張，回本周期約半年至一年，但面臨海量競爭，劇本殺本質上是內容行業加服務業，非標準化程度很高，生意並不好做。

老城提醒，城市獨家本最不賺錢，「月下沙利葉」賣到全球四五百座城市，「日月星光影」系列其他劇本平均也賣出兩三百本，已是城市獨家本銷量最高，但以前在較偏遠城市售價才2000多元，反觀售四五百元的盒裝本若能賣出上萬本，利潤更高。他還透露，劇本售價剔除創作、印刷、宣傳發行成本及稅款後，作者與工作室一般按三七、四六或五五分成。鍾茜和合伙人已對「火柴盒」累計投資逾100萬元，她承認愈來愈多新店分薄蛋糕，門店利潤不如前兩年，但預計很多新店撐不了太久，因行業趨向專業，後期投入很大，運營成本很高，市場會回歸供需平衡。

「很帥的投資客」認為，劇本殺行業前景可期，一方面隨着資本切入和巨頭佈局，行業或愈來愈成熟規範，有機會出現數家「一統江湖」的平台型公司；另一方面虛擬實境（VR）、延展實境（XR）等新技術的應用，可能會讓劇本殺的體驗更上一層樓。

官媒批部分內容暴力 消防監管發指引

不過，劇本殺發展勢頭近期已受壓。新華社9月發文批評部分商家在遊戲內容、場景設置等環節宣揚暴力、靈異，很多門店也沒張貼「未成年人不得入內」提示，並引述心理專家稱，劇本殺要有正確價值導向，正能量劇本殺對參與者釋放精神壓力、豐富想像力、加強人際溝通具積極意義，但若內容過於恐怖刺激，參與者又沒有一定辨別能力，如未成年人沉迷，反而造成參與者現實和劇情角色混淆，產生心理問題。監管亦已加強，應急管理部門10月印發「密室逃脫類場所火災風險指南和檢查指引」兩份文件，上海更準備對密室劇本殺內容實施備案管理。

鍾茜強調，「火柴盒」不接待未成年人，也一直注重消防和玩家安全，密室所有機關、機械全部設計成圓角，此外會謹慎選擇劇本，不會採用涉及封建迷信甚至篡改歷史的內容。老城則說，因做過電影行業，從第一部作品開始就有規避負能量的內容，所有劇本最後都會傳達積極的社會觀。他稱，加強監管某層面上是好事，「有一些創作者沒有底線，作品可能對玩家的心理造成不適，這確實是應該限制的，但尺度不好把控」。