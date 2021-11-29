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葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人

【明報專訊】警方鑑於葵青區本月發生多宗單棟式住宅爆竊案，探員展開深入調查及情報分析，鎖定一個涉案爆竊集團。上周五在葵青區先後拘捕4名男子，涉嫌與至少3宗爆竊案有關。初步調查相信，爆竊集團利用女同黨運送爆竊工具進入大廈，以降低保安員戒心，警方正追緝在逃同黨。

利用女同黨運爆竊工具 降保安戒心

被捕的4名男子，年齡介乎30至39歲，各人報稱裝修工人或無業，全部均有黑社會背景，各被控3項企圖爆竊罪及兩項爆竊罪，案件將於今早（29日）在沙田裁判法院提堂。

新界南總區重案組2A隊高級督察區智健表示，多宗爆竊案中賊人均在進入大廈後，以鐵筆撬開單位鐵閘及大門潛入搜掠，盜取首飾、金器及現金等貴重財物。探員翻查閉路電視片段及情報分析，上周五在葵青區截查3名離開大廈的可疑男子，調查後發現大廈有兩個單位鐵閘及大門有被撬痕迹，並在大廈垃圾桶檢獲裝有鐵筆及手套等爆竊工具的背囊，相信賊人未能撬開大門，棄置工具後離開。探員其後在荃灣一間酒店再拘捕另一名涉案男子。

警方初步相信各人與葵青區至少3宗爆竊案有關，涉案失物總值約20萬元。行動中檢獲4人犯案時身穿衣服，亦在當舖起回金頸鍊及金戒指等部分失物。據悉，4人為朋友，租住酒店約半個月，不排除利用房間隱藏身分及計劃爆竊。爆竊集團會利用女同黨降低保安員戒心，將裝有爆竊工具的背囊帶進大廈交予同黨。相信賊人在事前曾「踩線」，犯案時亦有同黨「睇水」。

相關字詞﹕睇水 踩線 葵青區 爆竊

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