金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見

規劃署2014年展開金鐘廊用地重建規劃研究，2016年底完成改劃商業用途，並於2018年完成研究，建議分兩部分發展，東面鄰近統一中心地盤重建48層高商廈，包括38層寫字樓樓面，涉約86.2萬平方呎；西面地盤即現有金鐘廊行人通道保留，提供約2.6萬平方呎餐飲和零售樓面。

發展局去年9月刊憲建議道路工程，以應付重建的行車和行人需求，並提供無障礙行人通道連接添馬天橋和金鐘廊重建項目，工程涉17項包括兩條有蓋高架行人道，連接添馬天橋和海富中心，以及海富中心和金鐘廊重建項目；一條地下通道連接重建項目和金鐘站等，並永久封閉部分行人路及行車道改建。

發展局回覆稱，刊憲法定反對期內收到反對意見，主要關注工程或影響行人和交通使用者、工程安排和設計等，因此需按條例規定考慮及調解反對意見，包括舉行反對意見調解會議等，並交特首會同行會決定授權工程。待完成法定程序後，會考慮整體推地和市場，適時把用地納入年度賣地計劃。

原計劃2023年落成 業界料需時10年重建

測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，隨中環核心區未來將有3項大型商業項目，包括The Henderson、長江中心二期及中環海濱三號用地等新供應出現，加上疫情下區內對商業及寫字樓樓面需求減少，金鐘廊重建未算迫切。他估計，金鐘廊完成整項重建或需10年，建議政府需同時處理金鐘區內餐飲設施不足及交通配置。