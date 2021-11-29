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銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅

【明報專訊】銅鑼灣天后廟道前晚有一隻野豬被困山坡鐵絲網，其後自行掙脫受傷，闖入附近住宅大堂、停車場，警員持盾牌戒備。漁護署獸醫以麻醉槍將牠制服抬走，結束近4小時險象環生亂闖。漁護署回覆稱，由於野豬傷勢嚴重，已人道毁滅。本月9日，有警員在天后廟道被野豬咬傷，漁護署及後宣布定期在市區黑點捕捉野豬，並將牠們人道毁滅。

一度困鐵絲網 腳骨折口鼻滲血

警方前晚11時許接報，稱一隻體長約1米野豬，被困天后廟道42號對開山坡鐵絲網。警員到場發現牠已自行掙脫，趁居民開門時闖入傲龍軒大堂，牠右後腳骨折受傷，口、鼻均有滲血，地下血迹處處。警員持盾牌戒備，打開大堂玻璃門讓牠離開，野豬跑至附近柏傲山一個停車場徘徊，亦曾跑出馬路，險被途經的士撞倒。

附近酒店保安恐野豬闖入，臨時以鐵鍊鎖門，受傷野豬一拐一拐在門外徘徊。野豬之後跑回柏傲山停車場角落，漁護署人員帶備鐵籠到場，先以繩網、圍板包圍，其間野豬曾在草叢休息。漁護署人員不斷用食物引誘，待野豬步出草叢後，獸醫用麻醉槍先後向牠射3發麻醉藥，野豬不支倒下，漁護署人員合力將牠放入鐵籠，再搬上貨車離開。

天后廟道同月第3次現豬蹤

漁護署發言人回覆表示，接獲警方轉介，稱有一頭野豬闖進天后廟道民居，即時派出獸醫到場，發現一頭腿部受傷野豬，遂將牠麻醉捕捉，但該頭野豬因傷勢嚴重，故已進行「人道處理」。被人道毁滅的野豬為雌性，重約60公斤。

天后廟道本月至少第3次有野豬出沒。9日晚，男輔警接報處理野豬發現案時遭野豬襲擊，輔警右小腿內側嚴重受傷，右臀亦被咬傷，涉事野豬則意外從10米高失足墮斃。上周四，天后廟道95號對開，有野豬頭部卡住欄杆，掙扎下身體多處受傷，愛協聯同消防將牠救出，送往嘉道理農場治理，惟傷勢嚴重，需要「安樂死」。

相關字詞﹕北角 人道毀滅 野豬

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