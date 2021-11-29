港聞

港聞二

輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案

【明報專訊】屯門輕鐵大興北站昨發生「推人落軌」。昨午約4時許，一名女子在大興北站輕鐵月台行走，突遭迎面男子用力推落月台，女子翻滾跌下路軌，幸當時未有輕鐵列車駛經。警方於昨晚約7時在輕鐵青松站拘捕疑犯。據了解，疑兇姓丘，33歲，有精神病紀錄。消息稱，有人在被捕後承認因為昨日賭馬輸錢，故找人發泄犯案。

初步調查疑犯不認識事主

網上流傳一段拍攝事件過程片段，當時該名女子沿月台黃線內行走，距離月台邊緣有一段距離，行至月台末端時，突遭迎面而來、身穿深色上衣男子蓄意推向路軌。

警查車站閉路電視 列車發現疑犯

屯門警區刑事總督察李凝姿表示，昨午4時許接獲一名男子報案，稱妻子等候輕鐵時被一名男子推落月台，男子事後逃去。警方派員翻查車站閉路電視，要求港鐵人員留意涉案男子會否在附近出沒，其後於昨晚一列前往屯門碼頭方向的輕鐵列車內，發現涉案男子，隨即展開行動拘捕一名33歲姓丘本地男子，扣留調查。初步調查發現，涉案男子與女事主不相識，案件交由屯門警區刑事調查第八隊跟進，將沿疑犯精神及身體狀况、生活習慣、與女事主或其夫有否爭執等方向調查。女事主送屯門醫院治理，手部擦傷，頸部亦有傷勢。

疑犯母有精神問題 曾同住已搬走

據了解，疑犯有精神病紀錄，居大興邨，不認識事主，未知襲擊原因。疑犯鄰居稱，單位早年有一名女子居住，因她精神問題由兒子照顧，兩母子經常爭吵打架，母後遷出。兒子獨居單位約10年，間中會打招呼，不時會在單位大叫，半夜亦有朋友到訪。另外亦相信他喜歡賭波賭馬，單位常傳出「入呀！入呀！」他曾因在深夜電視聲浪過大而被投訴。

港鐵發言人表示，昨午約4時40分，輕鐵車務控制中心接獲消防處通知有人在大興北站將一名女乘客推落路軌，當時月台並沒有輕鐵；事主在乘客協助下返回月台，並送往醫院，輕鐵服務沒受影響；至昨晚約7時，控制中心職員透過閉路電視發現懷疑涉事男子於屏山站登上一列往屯門碼頭方向615列車，即通知車長並通知警方，警方於輕鐵青松站拘捕該男子。

上 / 下一篇新聞

啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
加密幣自助買賣機 港企研發出口
加密幣自助買賣機 港企研發出口
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山