輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案

初步調查疑犯不認識事主

網上流傳一段拍攝事件過程片段，當時該名女子沿月台黃線內行走，距離月台邊緣有一段距離，行至月台末端時，突遭迎面而來、身穿深色上衣男子蓄意推向路軌。

警查車站閉路電視 列車發現疑犯

屯門警區刑事總督察李凝姿表示，昨午4時許接獲一名男子報案，稱妻子等候輕鐵時被一名男子推落月台，男子事後逃去。警方派員翻查車站閉路電視，要求港鐵人員留意涉案男子會否在附近出沒，其後於昨晚一列前往屯門碼頭方向的輕鐵列車內，發現涉案男子，隨即展開行動拘捕一名33歲姓丘本地男子，扣留調查。初步調查發現，涉案男子與女事主不相識，案件交由屯門警區刑事調查第八隊跟進，將沿疑犯精神及身體狀况、生活習慣、與女事主或其夫有否爭執等方向調查。女事主送屯門醫院治理，手部擦傷，頸部亦有傷勢。

疑犯母有精神問題 曾同住已搬走

據了解，疑犯有精神病紀錄，居大興邨，不認識事主，未知襲擊原因。疑犯鄰居稱，單位早年有一名女子居住，因她精神問題由兒子照顧，兩母子經常爭吵打架，母後遷出。兒子獨居單位約10年，間中會打招呼，不時會在單位大叫，半夜亦有朋友到訪。另外亦相信他喜歡賭波賭馬，單位常傳出「入呀！入呀！」他曾因在深夜電視聲浪過大而被投訴。

港鐵發言人表示，昨午約4時40分，輕鐵車務控制中心接獲消防處通知有人在大興北站將一名女乘客推落路軌，當時月台並沒有輕鐵；事主在乘客協助下返回月台，並送往醫院，輕鐵服務沒受影響；至昨晚約7時，控制中心職員透過閉路電視發現懷疑涉事男子於屏山站登上一列往屯門碼頭方向615列車，即通知車長並通知警方，警方於輕鐵青松站拘捕該男子。