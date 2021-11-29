盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票

批機構投白票調查 結論先行干預選舉

立法會選舉12月19日舉行，盧文端撰文表示，「香港市民應該保持清醒，不要受投白票、杯葛選舉的煽惑」。他指中央重視的主要不是投票率高低，更不是所謂「加權」計算投票率的數字遊戲，「而是外國勢力的插手干預」。

盧文端指，在中央看來，「外國勢力及香港本地反中亂港勢力有組織干預、破壞選舉的行動」，是「黑暴」、攬炒香港的延續，形容這就是投票率之爭的實質。他又指中央會強力反制，勸喻「泛民須知所行止，切記不要隨外國勢力的指揮棒起舞，不可成為他們干預破壞香港選舉的棋子」。

陳茂波稱「競爭遠比想像激烈」

另外，財政司長陳茂波昨以〈選舉新氣象 同建設未來〉為題發表網誌，指在中央的全力支持下，「行政主導管治模式重新確立」，政府全力推動發展、改善民生，而立法會可發揮積極的推動和監察作用。他又指，社會將全面聚焦經濟民生，有力量破解深層次矛盾。陳茂波形容今次選舉共有153名候選人，競逐90個議席，競爭遠比想像的激烈。

陳茂波表示，候選人代表着不同群組或背景人士的想法和利益，是社會的縮影，指政府和議會之間可協商政策，推動社會未來更好的發展。

特首林鄭月娥就在社交媒體發文，稱「經完善的特區選舉制度已開啟了良政善治的好局面」，呼籲選民在立法會換屆選舉中投票。