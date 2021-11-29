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鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋

【明報專訊】商台昨日分別舉行立法會選舉港島東及九龍西選區的選舉論壇，參選港島東的「中科監察」主席潘焯鴻被要求交代是否支持「公民提名」，他指每屆立法會至2047年都應在政制發展上有進程，一步步達到最終方案，包含公民提名的目標，他被民建聯梁熙質疑違反《基本法》。

九龍西論壇上，3名候選人互相質疑政治立場，民建聯鄭泳舜諷刺曾指自己踢「中場」的馮檢基「無朋友無盟友」；馮批評建制派不單是球隊，「連公證球證都係你哋做」。

潘焯鴻倡循序推公民提名 梁熙質疑違基本法

港島東候選人論壇上，梁熙問潘焯鴻，2015年民主派提出公民提名，潘是否希望按公民提名達至雙普選。潘回應說，《基本法》訂明要循序漸進達至雙普選，但沒寫時間表，他認為未來每屆立法會至2047年，每一屆議會都應在政制發展上有進程，「要一級一級上」，「最終我肯定支持公民提名，由全民普選、一人一票選特首」及立法會，形容不應由選委會攔阻人參選。梁熙質疑公民提名違反《基本法》第45條，潘則相信基本法並非鐵板一塊，認為在社會有共識下，相信可作適當修改。

潘焯鴻又質疑特首林鄭月娥沒有好好解決房屋問題，廖添誠指「所以她民望低」、施政困難，認為政府應先拿出土地。吳秋北則說，政府要有充足土地儲備、分隔公私營市場及每年建3.3萬個公營房屋，以解決房屋問題，要求政府交代時間表、路線圖，「否則都需要問責」，工聯會將加強監督政府。

廖添誠指林鄭民望低 促增土地供應

九龍西候選人論壇上，民建聯鄭泳舜諷刺馮檢基現在「無朋友無盟友」，指他當年堅持參選而離開民協、同路人亦與他決裂，質疑他當日指自己在民主派做「中場」、交波予前鋒，「現在可交波給誰，係咪加入埋我們建制派這條隊？」馮檢基反駁，建制不單是一隊波，「是N隊波，連同政府才是同一隊並兼任球證」。

馮質疑民建聯於《逃犯條例》修訂上與政府同一陣線，不論是政府推修例，還是撤回條例都支持，「咁我選林鄭得啦，仲使咩選你鄭泳舜」。鄭則強調民建聯「是其是、非其非」。

馮檢基稱23條須符合人權保障

「西九新動力」梁文廣要求馮檢基交代是否支持推動基本法23條立法，馮回應稱立法是憲制責任，他只會支持符合《約翰內斯堡原則》，保障人權、言論自由和獲取信息自由的23條。

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