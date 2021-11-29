港聞

港聞二

林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯

【明報專訊】在香港，不少人都以「上車」置業為目標，但這是否一個理想的社會風氣？什麼是適中的置業年齡？林筱魯認為，不喜歡將帽子套在某個年齡層，買樓與否應取決於每人的目標。趙式浩則稱，「政府應幫市民做置業階梯，先是公屋，慢慢有能力住居屋、私人樓」，但要小心制訂政策，否則會出現炒賣。

林稱投資非必要買樓

林筱魯表示，對於何謂適中置業年齡，自己沒有特別劃線，亦不喜歡將問題放在年齡上討論，而不同人有不同需要，不認同需訂立指標，特別是政府。

林筱魯表示，有不少青年曾問他應否買樓，他強調買樓與否應取決於目標，若有計劃結婚、生兒育女，「計掂數」自住便可以置業；但若想到處跑闖事業，需了解其買樓目標，「是否為投資？若為投資，是否可投資其他東西？想投資本地樓還是外地樓？」

星組屋也掀炒作 趙：須小心訂政策

趙式浩表示，新加坡超過七成人居於組屋，「好多人話佢好好，但近年都出現炒組屋的問題」，類似本港政府「拎居屋、公屋都出來賣（可在自由市場轉售）」而出現「炒風」。他認為新加坡可借鏡的是政府協助市民設置業階梯，由公屋、居屋到私人樓。

趙式浩續表示，若問政府是否要幫助青年置業，「係，絕對同意，但要小心制訂政策」，他說公屋政策一定要推行，要令市民有地方住，而劏房環境不人道，因此劏房問題必須解決。

（立法會選舉）

上 / 下一篇新聞

啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
加密幣自助買賣機 港企研發出口
加密幣自助買賣機 港企研發出口
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山