林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯

林稱投資非必要買樓

林筱魯表示，對於何謂適中置業年齡，自己沒有特別劃線，亦不喜歡將問題放在年齡上討論，而不同人有不同需要，不認同需訂立指標，特別是政府。

林筱魯表示，有不少青年曾問他應否買樓，他強調買樓與否應取決於目標，若有計劃結婚、生兒育女，「計掂數」自住便可以置業；但若想到處跑闖事業，需了解其買樓目標，「是否為投資？若為投資，是否可投資其他東西？想投資本地樓還是外地樓？」

星組屋也掀炒作 趙：須小心訂政策

趙式浩表示，新加坡超過七成人居於組屋，「好多人話佢好好，但近年都出現炒組屋的問題」，類似本港政府「拎居屋、公屋都出來賣（可在自由市場轉售）」而出現「炒風」。他認為新加坡可借鏡的是政府協助市民設置業階梯，由公屋、居屋到私人樓。

趙式浩續表示，若問政府是否要幫助青年置業，「係，絕對同意，但要小心制訂政策」，他說公屋政策一定要推行，要令市民有地方住，而劏房環境不人道，因此劏房問題必須解決。

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