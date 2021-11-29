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趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車

【明報專訊】本港樓價節節上升，住屋是從政者的一道難題。本報向立法會地產及建造界候選人，和有相關專業背景的立法會選委會界別候選人了解看法。地建界候選人、卓能集團執董趙式浩提出，政府可研究1000萬元以上的物業層遞式減按揭成數，以助有家庭需要的中產換樓；他政綱提出政府需「局部撤辣」，研究方向可包括若購買非上車盤，可降低現行15%的非首置印花稅率，或局部撤辣。選委會界別候選人、城市規劃師林筱魯則稱，若供應問題不解決，房屋供應鏈未確切，全撤或局部撤走任何控制樓價措施，都可預期市場會「暴升」。

明報記者

本報上周邀請地建界另一候選人、地產建設商會秘書長龍漢標，和選委會界別候選人、團結香港基金高級副總裁黃元山接受訪問，但兩人均指未能接受今次訪問，稱日後訪問詳談。

千呎以上可降印花稅 千萬元物業按揭鬆綁

趙式浩提出「局部撤辣」，說因香港近兩年被疫情、社會動盪困擾，但疫情平復後，經濟活動開始恢復，他認為政府可研究就100平方米（約1076平方呎）以上的「非上車樓」，分別降低現行非首置印花稅率和非港人買樓的15%稅率。政府兩年前放寬首置按保樓價上限計劃（俗稱「林鄭plan」），即1000萬元以下的物業可承做八至九成按揭，1000萬元以上則只可做五成，趙式浩提出，1000萬元以上的物業應層遞式降低按揭成數。

林筱魯稱，若供應問題不解決，房屋供應鏈未確切，全撤或局部撤走任何控制樓價措施，都可預期樓價暴升，但如有清晰的房屋供應，甚至很多市民有「預購權」，暴升機會較細，因房策不可單獨處理個別措施，應全盤考慮。

趙：從沒反對增公屋 高樓價非發展商造成

對於香港樓價貴是否地產商的責任，趙認為政府、發展商和炒樓者都有責任。他指政府多年來擔心「公私營合作」會被指官商勾結，而事實上大發展商都有配合「拎地出來」，且可助增加公屋供應；在高地價政策下，地產商是「貴買貴賣」，「地要平賣的話，掉轉要擴闊稅基又有人唔鍾意」。他直言「樓價高不是我們發展商造成」，批評特區政府多年來無做土地儲備，「（責任）會否在於政府無定藍圖？」他強調，發展商從沒反對增加公營房屋供應。

熱錢多難打壓 倡預留單位予青年公屋戶

林筱魯則說，世界的熱錢太多，香港難限制外來資金買樓，政府曾推如「港人港地」等相關打壓政策，惟效果短暫，認為政府應有令市民可盡快入市的政策，其中可探討「預購權」，供年輕人或已輪候公屋多時者預購3年、5年後建成的公營房屋，而政府亦需為預購者提供一定供應量。他相信措施能改變市場情緒，對樓價可產生作用。他說，若政府大規模開發新土地，私人市場現有土地擁有者亦會盡快將土地變房屋。

對於政府應否再訂立香港家庭居於自置物業的比例，林筱魯稱若無法加快土地房屋供應，任何「分餅」方法都無助走出低谷。趙式浩回應稱，政府可定指標，但「香港定咗咁多目標都係得個講字，如果實行唔到，就應該換人」。

政府近日醞釀規定私人單位最小面積，對於有關標準，趙認為應由政府釐定，「發展商都係計數，我唔係善堂」，「政策清晰的話，就會有人入標」。林筱魯說訂立任何標準都要問：「起大咗，想買的人係咪可負擔？政策本身想協助什麼人？」訂立單位面積標準並非解決房屋問題，「不用好心做壞事」。

齊批空置稅沒實效 趙指懲罰供應者

對於今屆政府擱置一手樓空置稅，林形容空置比例一向低，執行上亦挑戰大，「咁大動作出身汗，不需要咁多小動作而沒有實效」。趙稱，一定不支持，「解決問題唔係罰供應者，而係增加供應」，他批評政府數字誤導，以及以入伙紙為基準，不是用滿意紙等。

選委會界別共有51名候選人，名單詳見立法會選舉網站。

（立法會選舉）

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