指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金

羅志光提出市民要為退休做好準備，他假設一位男士在65歲時為自己和同齡配偶各買50萬元公共年金，以後每年可合共領取66,600元。

政府統計處公布1986至2020年香港死亡趨勢，若以2020年的死亡率計算，2020年出生男嬰的平均預期壽命是82.9歲。不過，羅致光指2020年出生的男嬰成長多年後，死亡率應較2020年低，故粗略估計2020年出生男嬰平均壽命應接近100歲。他因此相信「到了2090年，他們70歲便退休的機會應該是十分之低」。

羅又推算，在2020年時65歲男士的平均壽命或超過90歲。他指若這位65歲的男士，在巿場購買一份到90歲屆滿的年金，他就有超過一半機會在90歲以後的生活開支無以為繼，故推介大家購買一份終身的公共年金。羅又鼓勵男士為太太購買年金，如二人各有50萬元年金，以後每年可合共領取66,600元，到90歲時將已合共領取166.5萬元；到100歲時將已合共領取233.1萬元，他表示這可讓太太有穩定收入，兩老的家庭也會和諧多一些。