港聞

港聞二

北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」

【明報專訊】全長約10.7公里的北環線項目料2025年動工，港鐵早前公布的工程項目簡介顯示，鐵路走線對沿線濕地生境造成永久和暫時性的損失；長春社檢視北環線走線，發現由錦上路至凹頭一段約1.5公里長的鐵路，沿現時西鐵架空路軌旁邊的補償濕地而建，若該段鐵路同以高架橋興建，有機會影響超過10公頃濕地。

倡以隧道建造 港鐵：待環評提建議

長春社又指，西鐵以原址方式補償濕地的效果並不理想，例如將濕地分割成多份，亦有補償濕地位於天橋底，「有如路邊種樹，濕地變乾地」，與原來生境比較相差太遠，以往在錦田濕地棲息的本地關注濕地鳥類品種彩鷸幾乎消失，認為補償方案失敗，擔憂北環線重蹈覆轍，促港鐵設計北環線路線時避開濕地，或以隧道形式建造該路段。

港鐵回覆本報稱，有關北環線項目各項環境保護、生態環境的詳細評估及緩解措施，港鐵會於環境影響評估提出建議。至於西鐵工程的補償濕地，港鐵根據該項工程的環評報告建議，在2007年起管理補償濕地，並提供日常管理、保養及維修，以及監察濕地的成效，不過港鐵未透露監察物種的品種及數量。

批環評機制先破壞後補償

北環線由錦上路站開始，向北經過錦田公路迴旋處，然後離開西鐵屯馬線，穿過沙埔發展區，再向北經過沙埔濕地及牛潭尾，最後到達新田站。港鐵今年6月公布的工程項目簡介指出，北環線工程項目主要包括隧道和高架橋，該項目於錦上路站以北的走線接近現時的屯馬線，附近地區已於興建西鐵時受影響，以及成為西鐵補償濕地，預計北環線部分工地會落入西鐵補償濕地區，將對濕地產生直接和間接影響。

長春社高級公共事務經理李少文表示，西鐵錦上路站以北沿線，經過高生態價值的沼澤及濕地，在環評機制下，獲准「先破壞，後補償」，他指西鐵於1998年動工，但直至2001、2002年才陸續於原址修復補償濕地，相隔時間達三四年，未能做到工程開展後盡快復修，效果已打折扣。

至於西鐵錦上路段的補償濕地，李翻查西鐵工程的環評報告，發現補償濕地被分割成12幅，以補償工程引致12公頃濕地損失，惟每幅濕地由0.15至2.12公頃不等，面積太細；鐵路沿線在施工期間變了工地，「不少補償濕地位於高架橋底，附近又有民居，人為干擾太大，根本唔似濕地，似路邊種樹多些」。

西鐵工程先例 彩鷸近消失

李少文指其中一幅補償濕地位於錦田蒙養小學旁邊的沼澤，1996年錄得80隻彩鷸，數量較塱原更多，但受西鐵及錦田繞道等工程影響，沼澤遭一分為二，即使後來復修濕地，難以回復舊觀，至今僅錄得零星數量的彩鷸在補償濕地出沒。

李續指，西鐵錦田段濕地消失所造成的影響至今仍未能緩解，西鐵工程使彩鷸在錦田幾乎完全消失，顯示要再造濕地，恢復原有的生態功能並非易事，若日後北環線以架空橋方式興建，預料西鐵補償濕地很大機會再被破壞，就連僅餘的生態價值亦會消失，促港鐵在設計北環線走線時，應盡量避免影響濕地。

明報記者 馬耀森

相關字詞﹕淡水濕地 彩鷸 北環線 西鐵

上 / 下一篇新聞

啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
建造業：增本地工人非一時三刻 盼政府有序推工程
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
申聘外勞前 須本地公開招聘4周
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
半公頃補償濕地讓路發展 環團：「補來補去」數字遊戲
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
泊車爭執打鬥 貨車男疑心臟病發亡
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
指「20後」平均壽命近百 羅致光籲買終身年金
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
大棠楓葉漸紅 市民湧「打卡」
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
趙式浩倡樓市撤辣 林筱魯憂暴升 齊倡加快供應 須訂土儲藍圖研「預購權」助上車
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
林：買樓否看個人需要 趙促政府建置業階梯
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
鄭泳舜諷「無朋友」交波給誰 馮檢基：球員球證都係你哋
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
新思維民主思路「拍住拖」宣傳「第三路線」
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
競選活動發言撐李慧琼 高永文照稿讀
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
盧文端：中央關注「外國勢力」煽動不投票
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
輕鐵站推女子落軌 男子被捕 有精神病紀錄 認輸馬發泄犯案
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
銅鑼灣野豬闖民居 漁署︰傷重人道毁滅
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
禁餵區研擴大 團體憂影響流浪貓狗
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
金鐘廊重建未開展 政府：須調解反對意見
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
葵青單棟式住宅連環爆竊案 警拘4人
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：火熱劇本殺吸資百億 官方關注價值導向
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
大灣區GBA專題：「水鏡八奇」劇本殺 涉抄《火鳳燎原》
加密幣自助買賣機 港企研發出口
加密幣自助買賣機 港企研發出口
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】黃俊瑯狙擊 周浩鼎譏舊思維 田二少擺街站 乖孫探班兼助選
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】年底開放 灣仔海岸堤階 無欄賞景
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】結婚紀念日 阿峯嘆婚禮來賓繫獄散各地
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】梁熙曾鈺成入廟包頭食免費餐
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山
【Emily】嶺大榮譽博士授陳德霖、張艾嘉、鍾南山