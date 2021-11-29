北環線架空濕地而建 憂趕走候鳥 涉逾10公頃 環團：如路旁種樹「變乾地」

倡以隧道建造 港鐵：待環評提建議

長春社又指，西鐵以原址方式補償濕地的效果並不理想，例如將濕地分割成多份，亦有補償濕地位於天橋底，「有如路邊種樹，濕地變乾地」，與原來生境比較相差太遠，以往在錦田濕地棲息的本地關注濕地鳥類品種彩鷸幾乎消失，認為補償方案失敗，擔憂北環線重蹈覆轍，促港鐵設計北環線路線時避開濕地，或以隧道形式建造該路段。

港鐵回覆本報稱，有關北環線項目各項環境保護、生態環境的詳細評估及緩解措施，港鐵會於環境影響評估提出建議。至於西鐵工程的補償濕地，港鐵根據該項工程的環評報告建議，在2007年起管理補償濕地，並提供日常管理、保養及維修，以及監察濕地的成效，不過港鐵未透露監察物種的品種及數量。

批環評機制先破壞後補償

北環線由錦上路站開始，向北經過錦田公路迴旋處，然後離開西鐵屯馬線，穿過沙埔發展區，再向北經過沙埔濕地及牛潭尾，最後到達新田站。港鐵今年6月公布的工程項目簡介指出，北環線工程項目主要包括隧道和高架橋，該項目於錦上路站以北的走線接近現時的屯馬線，附近地區已於興建西鐵時受影響，以及成為西鐵補償濕地，預計北環線部分工地會落入西鐵補償濕地區，將對濕地產生直接和間接影響。

長春社高級公共事務經理李少文表示，西鐵錦上路站以北沿線，經過高生態價值的沼澤及濕地，在環評機制下，獲准「先破壞，後補償」，他指西鐵於1998年動工，但直至2001、2002年才陸續於原址修復補償濕地，相隔時間達三四年，未能做到工程開展後盡快復修，效果已打折扣。

至於西鐵錦上路段的補償濕地，李翻查西鐵工程的環評報告，發現補償濕地被分割成12幅，以補償工程引致12公頃濕地損失，惟每幅濕地由0.15至2.12公頃不等，面積太細；鐵路沿線在施工期間變了工地，「不少補償濕地位於高架橋底，附近又有民居，人為干擾太大，根本唔似濕地，似路邊種樹多些」。

西鐵工程先例 彩鷸近消失

李少文指其中一幅補償濕地位於錦田蒙養小學旁邊的沼澤，1996年錄得80隻彩鷸，數量較塱原更多，但受西鐵及錦田繞道等工程影響，沼澤遭一分為二，即使後來復修濕地，難以回復舊觀，至今僅錄得零星數量的彩鷸在補償濕地出沒。

李續指，西鐵錦田段濕地消失所造成的影響至今仍未能緩解，西鐵工程使彩鷸在錦田幾乎完全消失，顯示要再造濕地，恢復原有的生態功能並非易事，若日後北環線以架空橋方式興建，預料西鐵補償濕地很大機會再被破壞，就連僅餘的生態價值亦會消失，促港鐵在設計北環線走線時，應盡量避免影響濕地。

明報記者 馬耀森