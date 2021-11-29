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幼童精神健康求助升三成 最小兩歲 專家：停課欠社交過度玩電子產品 影響智能發展

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下學校多次停課，香港小童群益會提供「陽光校園 」項目，於46間幼稚園提供駐校社工服務，在2020/21學年接獲兒童服務個案按學年升近三成至1123宗，當中與精神健康的個案亦由229宗，上升14%至452宗，最年輕的個案是兩歲多學童已出現焦慮情緒。有兒科專科醫生指兒童因長時間停課，缺乏戶外和社交活動，以及過度使用電子產品作娛樂等，嚴重影響智能發展及精神健康。

上N班現焦慮 不停哭

小童群益會高級服務顧問林綺梅表示，本學年最年輕個案是兩歲多學童已出現焦慮情緒，料今學年兒童服務個案會持續上升。該兩歲多的個案是學前預備班（俗稱N班）學生，回學校時情緒經常很激動，常以頭撞地，且不停哭泣，完全不能跟隨老師指示。

其後老師轉介社工介入，藉遊戲輔導學生，使學生緊張情緒稍為緩和，同時再與家長商談，建議家長為學生安排評估，最後經評估學生有自閉傾向，於幼稚園一年班時已得到校學前康復服務的支援，經過訓練後，學生發展已大有進步。

林綺梅稱，兒童精神健康相關個案表徵包括低動機參與課堂活動、不表達想法及情緒、經常哭泣、安全感低及渴望別人關注等，在眾多兒童情緒個案中，發現八成父母皆有相關的情緒健康問題。

八成個案父母有情緒問題

近月多名學童輕生，小童群益會早期兒童發展督導委員主席、兒科專科醫生葉柏強稱，3至6歲是兒童腦部發展關鍵期，充足睡眠幫助學童整理學習能力及情緒管理，長久缺乏良好質素睡眠會引致專注力、過度活躍、易產生焦慮情緒或其他學習障礙；而疫情期間，兒童因長時間停課，兒童作息混亂、缺乏戶外和社交活動、過度用電子產品作娛樂等，嚴重影響兒童智能發展及精神健康。

葉柏強指兒童若一段時間無上學社交，或變得怕羞、無信心、不安，有特殊學習需要的兒童或因而智能發展轉弱，冀政府若日後再停課，亦應分段式讓基層、有特殊學習需要兒童如常上學。葉建議父母多關心及留意子女情緒，為子女重健康生活習慣，養成良好睡眠習慣，減少用電子產品，多安排親子活動培養正面親子關係。

專家倡基層特殊童免停課

李太的兒子Adam在3歲時上幼稚園幼兒班（K1），因疫情而停課，後來李太誕下幼兒，Adam幼稚園K2級時復課時，老師反映Adam經常「坐唔定、腳踢踢」。李太指Adam曾在生日會大合照時突然跑開，躲在一角哭泣，經社工轉介上執行能力小組後，現時5歲的Adam上課集中力及解難能力提升，「他以前放學只講學了中英文，現在講到內容」，且會表達內心感受。

小童群益會12月3日舉辦「兒童早期介入」研討會，主題為「促進幼兒精神健康，建立全人發展基石」，多位來自本地和海外的專家學者會作專題演講和經驗分享。

明報記者

相關字詞﹕小童群益會 焦慮症 新冠疫情 停課

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