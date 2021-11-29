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會計界候選人指許正宇圖干預會計師公會選舉

【明報專訊】香港會計師公會（HKICPA）正舉行理事會選舉，本月24日至12月6日為投票期，選舉改選7個理事席位，15人報名競逐，當中6人被視為非建制派陣營，另有7人被視為建制派。財經事務及庫務局長許正宇上周五發表網誌，提及若不幸有人令公會專業平台失焦、偏離專業宗旨而再不能為推動業界前進發揮作用，「政府將別無選擇，檢討公會的定位及職能，重新審視與公會的關係」。立法會選舉會計界候選人翁健（圖）昨日發聲明，批評「局長以恐嚇性的語言，試圖干預會計師公會的理事選舉」。

財庫局：旨在呼籲了解參選人倡議

對於被外間批評干預選舉，財庫局發言人昨日回應稱，局長不時透過「財庫論」網誌，表達對金融業各個範疇發展的關注，指局長於網誌向會計界同仁的公開信，目的是呼籲會計界朋友深入了解參選人的倡議，積極參與選舉，用好選票挑選出真正為行業打拼奮鬥的新理事，為業界的長遠發展出力，令會計師公會繼續為提升行業水平起關鍵作用。

翁健昨日的聲明指，感謝許正宇對會計界的關心，但對局長以「恐嚇性」語言試圖干預公會的理事選舉，他作為立選候選人及「一名普通年輕會計師」，不能對此保持沉默。

翁健：誰人當選 政府都應協作

他表示，公會理事選舉制度運作多年、行之有效，一人一票選理事，是公平、公開、有效反映民意的選舉，公會4萬多名會員都具專業資格，是擁有獨立思考及判斷能力的高質素選民，呼籲許正宇相信並尊重廣大會計師的選擇，不論結果都應對事不對人，不應因當選人的背景、立場及政綱，而改變或重新審視對公會的定位、職能及關係，認為只要是會計師選出的理事，「政府都有責任與香港會計師公會繼續維持良好的協作關係」。

會計界其他候選人包括黃宏泰、文思怡及黃俊碩。

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