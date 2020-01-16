啟德體育園趕工 擬申500外勞 涉機電工種人數或調整 勞顧會委員：不貿然批准

明報記者 陳柔雅 張煒明

料2023竣工 延誤每日賠430萬

約28公頃的啟德體育園由新世界發展及新創建集團成立的啟德體育園有限公司營運，協興工程負責興建。據合約規定，2019年2月1日起計，啟德體育園有限公司須在1640日、即54個月內完工，除獲批延長期外，倘延誤每天須賠430萬元。體育專員楊德強本月曾稱，明年3至4月可作外牆及內部裝修，料2023年底可完工；民政事務局回覆稱料工程2023年下半年完工。

體育園稱多基建上馬 料人手緊張

啟德體育園有限公司解釋，工程規模非常龐大及複雜，工期甚緊迫，工程進度受疫情、內地實施更嚴謹管制及隔離措施、能耗雙控政策及水泥短缺影響，需重組不少工序以控制延誤和趕上進度，故需同時招聘大量不同工種及擁有相當經驗和技術的工人，確保符合預計完成日期竣工。該公司沒回應擬申請輸入多少人，稱有許多正施工及已計劃推展的大型基建及建築項目，可見建築業人手將持續緊張，如本地未能請到足夠人，需申請從外地引入技術工人，確保工程按計劃進行，申請人數視乎本地招聘而定，希望更多本地工人投入工程。

該公司表示，工程團隊7月初起着力本地招聘包括消防、水喉及冷氣裝配等熟練技工，已聯絡勞工處刊登招聘廣告及尋求協助舉辦招聘會，反應雖未達預期目標，仍以聘用本地工人為優先原則；正計劃與勞工團體會面期望接觸更多工友，與建造業議會商討合作透過中級技工合作培訓計劃額外培訓本地工人。

民政局上周晤勞顧會「摸底」

勞工處回覆稱，收到工程承建商提交申請，涉機電相關工程，但申請人數有待確定。據悉，民政事務局代表上周率先與勞顧會勞方委員會面「摸底」。有委員向本報稱勞方對輸入外勞申請「守得好緊」，相信當局已料申請面臨困難而游說，又估計因為2025年全運會，工程更不能延誤。

勞顧會未接申請 稱機電非冷門工種

勞顧會勞方委員梁籌庭表示，有待承建商交代更多資料包括申請輸入人數及具體職位、所需技術是否本地缺乏，但機電工種並非冷門，而該地盤非如三跑工程偏遠，應較易請人。他理解工程趕急，「但急切還急切」，不會貿然批准輸入外勞，且失業率高，促承建商加強本地招聘及先聯絡勞工團體協助。

機電業工會聯合會主席張永豪認為須優先保障本地就業，輸入外勞是最後手段、須審慎考慮，促承建商加強本地招聘，與工會協調；部分機電工友多做物業工程，須提高工資方能吸引他們到較辛勞的地盤。

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