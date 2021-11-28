西貢行山失蹤男 近岸海面尋回屍體

從事建築設計 獨自行山出事

死者伍鏡元（圖），29歲，與家人同住天水圍嘉湖山莊，先後在城大及港大就讀建築系，3年前在港大碩士畢業，曾參與多項大型建築設計項目。據胞弟表示，伍鏡元平日「正常不過」，無情緒問題，前日下午約1時半離開天水圍寓所，事前向家人交代會獨自前往西貢白腊灣行山。胞弟說，哥哥離家時帶備一支水、兩條「能量棒」、電話、銀包及鎖匙，未有其他裝備。他說，哥哥間中會行山，有時自己行，有時會與一至兩名友人同行，「唔算好pro（專業），但唔算新手」。前晚7時許天黑後，家人見事主仍未返家，多次致電給他，發現一直打不通，遂報警。

崖邊發現電話銀包 弟：兄無情緒問題

前晚9時許，警方及消防接報西貢白腊灣有行山者失蹤，遂展開搜索，政府飛行服務隊直升機亦在上空盤旋，其後得悉事主曾由白腊前往木棉洞，並於昨早接獲行山者報案，在近木棉洞對上懸崖邊發現水樽、銀包及手機等屬於失蹤者的個人物品，遂收窄搜索範圍。

消防及水警昨晚8時許在近岸的海面發現一男子，證實為伍鏡元，將他送到對面海水警基地，證實死亡。