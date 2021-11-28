10年前《施政》提計劃 女童軍青年宿舍動土

建於新總部上蓋 20多層576宿位

香港女童軍總會會長梁唐青儀昨日在新總部動土禮表示，政府今年9月以非原址換地方式，將相關用地批予女童軍發展新總部及青年宿舍，宿位的招租細節仍待商討，預料將參考政府的「青年宿舍計劃」招租。

按今年3月立法會財務委員會文件，女童軍總會青年宿舍約7.7億元建築費由政府資助，而宿舍建成後將以自負盈虧方式營運。梁唐青儀表示，工程目前是按計劃進行，她透露建築方法在規劃過程中曾有變動，項目原計劃以傳統形式興建，後來為配合政府政策而改用「組裝合成」。她強調組裝合成建築速度會較傳統快，並可減少建築廢料。

政府資助7.7億元 改「組裝合成」

民政事務局長徐英偉昨亦有出席動土儀式，他致辭時表示，青年宿舍計劃在過去數年逐步落實推行，取得相當進展。

計劃皆在以優惠租金，為青年提供實而不華的居住空間，而女童軍總會的青年宿舍是計劃下規模第二大的宿舍，期望宿舍建成後可令更多年輕人有機會擁有自己的居住空間，以及享用到女童軍新總部的嶄新設施。

青年宿舍計劃多個項目仍在興建或籌建階段，其中「保良局李兆基青年綠洲」位於元朗馬田壆十八鄉路與大樹下西路交界，預計明年第三季落成並投入服務，樓高27層，將提供1680個宿位；東華三院擬於上環荷李活道122A至130號空置校舍，重新發展成為青年宿舍，立法會今年4月通過撥款約4.3億元，料2024年建成。

青協：大埔青年宿舍已住滿

青協昨回應本報查詢表示，位於大埔墟寶鄉街2號的「香港青年協會青年宿舍PH2」已入伙，基本上已住滿。