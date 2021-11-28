稱疫下業績升 4公共事業工會要求加薪最少5%

港燈表示，每年底都會檢討薪酬，實行「按績論酬」政策，亦會考慮公司營運表現、經濟環境及市場薪酬趨勢，結果將在年底公布；中電發言人稱，每年按既定機制調整薪酬，會考慮市場整體趨勢、社會經濟數據及公司整體營運表現等釐定合理並具巿場競爭力的調整幅度；中華煤氣公司表示，一般於年中調整薪酬，現未討論加薪，又說一般會按整體經濟環境及其他外圍因素，以及員工表現作為加薪考慮因素。電訊盈科截稿前未有回覆。

指工作量增只輕微加薪 不成正比

中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會及電訊盈科職工總會於10月以電話及電子問卷方式共訪問1640名上述4間企業的員工，結果62%在疫情下工作量上升，61%在2021年只加薪1%至2%。聯合會推算，即使部分人獲加薪亦只有1%至2%加幅，推算2021年加薪扣除通脹後，實際加薪為-0.4%，為過去10年首次出現負數，認為與員工的勞動價值不成正比。

4個工會又認為，雖然疫情持續，但公共事業企業業績卻有不同程度增長。根據2021年各公共事業企業派息紀錄，2021年中電派息4次，港燈派息2次，中華煤氣派息3次，電盈則派息2次，但員工勞動價值卻不被重視，擔憂年資較短的員工會更缺少認同感。

4個工會要求明年加薪不少於5%，根據公司業績派發獎金，另外亦盼全面優化薪酬機制，調高福利待遇；並調整退休年齡，讓員工可選擇延至65歲退休。