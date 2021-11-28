修復15村屋成民宿 荒廢梯田擬變露營區

民政事務總署回應稱，鄉郊基金就11幢荔枝窩村屋向該署轄下牌照事務處申請賓館牌照，其中6幢村屋的牌照申請已完成審批，包括樓宇及消防安全，待申請人領取牌照後，牌照處會上載牌照資料，至於另外5幢村屋，署方稱鄉郊基金正做改善工程。

團隊：望發掘當地底蘊 非單純發展旅遊

荔枝窩、梅子林、蛤塘等7條客家村同屬「慶春約」，荔枝窩是7村的中心。負責活化項目的港大公民社會與治理研究中心滙豐永續鄉郊計劃項目高級項目主任梁兆謙指出，團隊期望將活化荔枝窩的影響力放射至梅子林和蛤塘，發展旅遊或是最「即食」的經濟模式，但除單純旅遊，更要發掘及培養當地的底蘊，3村的活化模式不會一式一樣。

以梅子林村為例，除開始復耕外，團隊正與村民商討將部分荒廢梯田轉化成露營區域，亦希望將村屋修復成活動中心。梁兆謙說，既然荔枝窩已有村屋復修成民宿，梅子林位處高地，環境更自然、村屋更殘破，或可發展與荔枝窩不一樣的體驗模式。

荔枝窩本月中獲美國建築師學會香港分會頒授「特別嘉許獎」，表揚項目提升建築的社會價值及培養公眾對建築環境問題的意識，獲獎名單以港大團隊及荔枝窩村培成堂（業主）為首，其他得獎機構包括香港鄉郊基金、長春社等，另一獲獎項目為尖沙嘴海濱優化。

（城市保育）