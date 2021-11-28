港大推「永續鄉郊」 雜草煉護膚品 重植果樹製康普茶

獲村民告知埔姜功效 研製肥皂保濕霜

五瓣葉的「埔姜」，驟眼看是叢生的雜草，但曾是荔枝窩家喻戶曉的民間草藥，可紓緩皮膚痕癢。藝術家區灝藍及郝立仁兩年前由城市走入荔枝窩創作陶藝，從村民口中得知埔姜，便開始在田野採集及研究產品。昔日村民以埔姜煲水洗澡護理皮膚，他們就想到透過蒸餾、浸泡油等天然方法製成露水、肥皂、保濕霜等護膚品，同樣可紓緩蚊叮蟲咬、痕癢和保濕，承傳村民舊智慧，葉尖曬乾後亦可炒成茶葉，團隊的埔姜產品今年起在不同市集銷售。在荔枝窩設置工作室的他們，陸續發掘到荔枝窩更多可能，郝立仁以埔姜枝製成筷子、炭筆，近期亦開始研究採集原生的「馬藍」製成藍染染料，他說目標從不是量產，而是期望透過產品及工作坊，推廣永續生產及學習與大自然共生。

港大公民社會與治理研究中心的團隊2013年起復耕荒廢逾30年的荔枝窩農田，當時只有一戶常住村民，其後陸續有村民回流，至今有16戶常住成員，包括6戶原居民，亦吸引不少人駐村耕種和創作。為重塑荔枝窩古今面貌，藝術家陳芷瑤及多名成員組成「繼里畫坊」，去年起透過文化繪圖記錄村民故事和自然資源，由荔枝窩開始，延伸至半小時路程以外、同樣荒廢數十年的梅子林及蛤塘。

復耕8年 藝術家駐村組畫坊

蛤塘1960年代盛產果樹，近年有一戶村民重返「復村」，重新種植果樹，陳芷瑤走訪蛤塘期間除認識了該戶村民，更結識當地一群流浪狗，為加深與蛤塘聯繫，她與其他藝術家利用當地時令水果，例如近月的石榴、楊桃，加入茶葉香料製成「康普茶」，並計劃下月舉辦工作坊，盼能以蛤塘為起點，善用果農的剩餘生產，令更多人留意本地種植水果。

種咖啡樹定位精品咖啡 建鄉郊經濟模式

荔枝窩復耕8年，復耕農地面積約6公頃，有試驗種玉薑、紫蘇等，而現時最主力種植的是700棵咖啡樹，全是阿拉比卡種，去年已有300包掛耳包應市。港大團隊稱傳統較高品質咖啡豆大多在高海拔環境種植，荔枝窩近乎零海拔，梅子林則有約120米海拔，期望將咖啡樹帶到梅子林的梯田種植，嘗試種出另一風味。

團隊高級項目經理戚曉麗說，荔枝窩咖啡樹定位是精品咖啡，他們期望帶動的不單是咖啡豆，更包括鄉郊可能的經濟模式。她又提到，梅子林及蛤塘舊時以種茶、果樹為主，將咖啡樹延伸之餘，亦期望重塑更多當地舊有風貌，建立可持續的鄉郊發展。

明報記者

（城市保育）