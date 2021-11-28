聶德權：通關中外 須八成接種 流動打針車周五啟動 下月有私家診所打復必泰

截至昨晚，全港約有70.3%合資格人口已打首針，聶德權昨早在商台《政經星期六》表示：「合資格人口（接種率）超過七成……只是階段目標，仍然要繼續努力，因為要做到能夠同內地通關，跟住之後同國際通關，我們本身的疫苗接種率一定要更加高，袁教授（袁國勇）話要99%，但起碼要八成以上，我相信都走唔甩。」

倡企業效政府 不打針須自費檢測

聶德權說，12至17歲將可打科興，若能令12至19歲能多一成人打針，會多4.5萬人打針。對於20至59歲工作人口，他呼籲企業效仿政府，要求未打針者每7日或14日自費檢測。至於60歲或以上長者，聶說政府在地區已做不少工作，周五（12月3日）起會有流動車到各區為市民打針，第一站會到沙田新翠邨打復必泰。

聶德權說，明年起社區疫苗接種中心將由21間減至10間，包括3間打科興、7間打復必泰，下月起會有私家診所可打復必泰，但相信診所數目不會很多，因打復必泰涉更多程序。

社區接種中心將減至10間

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，該集團將在油尖旺開設一間逾2000平方呎的疫苗接種中心，專門打復必泰，不會提供其他診所服務，預計下月內開始運作，每日可打數百針，但仍需和衛生署商討流程等安排。

林鄭：內地無系統可追在港行蹤

此外，特首林鄭月娥接受《南華早報》節目Talking Post專訪稱，港人到內地需透過安心出行自願提供過去14天或21天行蹤，到內地後則須跟從內地健康碼制度，她強調內地沒有系統可追蹤港人在港行蹤。

她稱，從本地經濟及民生角度，港府優先考慮是與內地通關，需說服內地官員對本港防疫機制有信心，強調不想給予錯覺，本港只是跟隨內地防疫規定或國家防疫策略，但承認一旦放寬外防政策將削弱本港防疫政策的說服力，難以說服內地專家通關。

本港昨增3宗新冠輸入個案，全部人已打針，並帶L452R變異病毒株。確診者包括一名58歲男機組人員，他已打兩針俄羅斯「衛星五號」（Sputnik V）疫苗，11月26日從俄羅斯抵港，在機場檢測待行時驗出確診，沒有病徵。同樣在機場檢測待行時驗出確診的包括一名47歲女子，她早前在港打了兩針復必泰，11月25日從英國抵港時確診，沒有病徵。另一宗個案是一名72歲女子，早前在印度打了兩針Covishield疫苗，11月21日從印度經阿聯酋抵港，在富豪機場酒店檢疫第5日確診，並有發燒和流鼻水。

明報記者

（新冠疫情）