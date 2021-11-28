工會幹事助談判、找傳媒 料工運零散化

職工盟10月解散時，外界關注香港工運路如何走下去，當時不止一個職工盟幹事強調「有工人的地方就會繼續有工運」。今次工運現場除有外賣員，亦見何鴻興的身影，飲食及酒店業職工會原是職工盟屬會。何鴻興說，4年前已關注外賣平台送遞員的權益 ，這次於11月上旬得悉有外賣員有意發起罷工後主動幫忙，包括聯絡傳媒及傳授談判技巧，其後更直接參與談判。

是次參與罷工的工友大多是「工運素人」，何憶述外賣員在WhatsApp群組提出不少實際意見，形容整場工運是由素人主導，「整個過程都是互相補位，我早期主要是整理傳媒清單和通知媒體採訪」。

稱事件證社交媒體作用大

外賣員Waqas決定發起罷工後，獨自製作10多張海報並在WhatsApp群組宣傳。他說群組原本只有約40名南亞裔送遞員，但隨着群組在網上廣傳，不少南亞裔和本地外賣員湧入，人數超出通訊軟件限制，遂在人數上限較高的Telegram（Tg）設置群組。Boxson則在網上看見相關貼文後加入Tg群組，「近年網上有很多得過且過的言論，好像在替公司減薪找藉口，我也費事搞罷工」，但加入群組後見人數眾多，成員亦積極提出意見，便開始改觀，「我對自己說不如多試一次，所以拍片放上YouTube，呼籲大家參與罷工」。

信素人有力發聲 對工運抱希望

何鴻興認為，這次foodpanda工潮正正帶出以社交媒體吸引大眾關注的重要，他相信失去職工盟這一「大台」後工運仍有生存空間，而未來本港工運則「更零散化」。他形容市民很容易就能在網上搜索法律資訊，相信素人也有能力為爭取權益發聲。他說勞資談判有不少技巧，盼工會可傳承相關經驗。至於有否擔心參與工運會有政治風險，何鴻興說，「只要繼續做正確的事，我不相信會碰到底線。」