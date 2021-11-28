因一張照片罰停工 學改圖製罷工文宣

稱同行多怒火「但沒時間行動」

28歲Waqas為巴基斯坦裔，自2009年居於阿曼，3年前與生於香港的妻子結婚後來港，當時不諳粵語的他成為foodpanda車手維持生計。數年間經歷基本服務費大減、客戶服務部答非所問等問題後，Waqas說同行一直充滿怒火，「但大家都說沒有時間發起行動」。

foodpanda要求外賣員送抵顧客地點時使用指定應用程式拍照並上載送遞證明，Waqas近日送外賣後在一村口拍下認證照片，惟系統表示相片無效，11月9日起工作帳號暫停5天。停工期間，他憶起不少工友曾面對類似問題，不禁反思：「為什麼大家從來沒有實際行動？」遂向表弟學習用改圖軟件，動手設計海報呼籲罷工。

Boxson則因熱愛騎電單車而成為外賣車手，同時也是YouTuber，曾在頻道分享外賣員生活和其他工業行動。Boxson以往曾代表另一外賣平台deliveroo的員工與資方談判，加上2019年社運經歷，亦有助自己組織工運。

被問秋後算帳 指無觸及政治

後國安法時代多個公民組織相繼解散或遷出香港，公民社會飽受衝擊。被問會否擔心公司或警方秋後算帳，Boxson認為是次工運未觸及政治，「加上人工已扣到不能維持生計，沒有什麼值得懼怕」。