派代表談判桌「扮醜人」 中途落樓晤傳媒施壓 素人邊學邊做 領foodpanda同事罷工

明報記者 何珮瑚

foodpanda外賣員因不滿被無理削減基本服務費，在本月13及14日發起罷工，其後與資方進行兩日逾14小時的談判，終以增加繁忙時段獎金和改善地圖系統等方案告一段落，為職工盟正式解散後首個大型工運。

工盟解散後首工運 爭得繁忙時段加薪

是次工運領頭人Waqas以往從未組織工運，一直對foodpanda薪酬待遇不滿，他因工作帳戶在11月初被無理「停賽」而萌生罷工念頭，「公司將我們當狗一樣看待，我們的訴求其實是聆聽我們面對的問題」。

Waqas透過社交媒體號召南亞裔外賣員參與罷工，再由分區群組管理員將罷工信息分享予本地送遞員。Boxson在網上看到相關貼文後參加罷工，他在現場獲其他本地外賣員推舉臨危受命成為發言人，形容成為勞方代表只因「順水推舟」。

覓朋友入群組助陣對抗「間諜」

工運牽涉大量工友，加上要與資方談判，可謂鬥智鬥力。Waqas說，眾人於兩次談判前均有開會構思對策，包括拒絕進食公司提供的食物及飲料，「我不想公司認為我們在開大食會」，未料首日談判歷時逾7小時，Waqas憶述公司當時為眾人預備晚餐，自己謊稱茹素拒絕進食。Boxson在一旁笑稱自己「頂唔順」，談判逾7小時後共吃了4塊薄餅，這次經歷後，代表亦決定自備食水參加第二次談判。他們會面時亦指派代表扮演「醜人」，在資方不願退讓時裝作離席，再由其他代表「安撫」他，希望藉此向公司施壓。

勞資雙方就提高基本服務費爭持超過3小時，Boxson等人曾在談判中途下樓面見傳媒，細問之下原來這也是策略之一，「我們想透過傳媒向公司施壓，當時談判充滿火藥味，但見傳媒後公司的態度明顯軟化」。Waqas罷工期間利用Tg群組與工友溝通，他懷疑資方派員加入群組一窺勞方意見，遂安插南亞裔朋友在群組大力反對公司的方案，以對抗「間諜」。

工友自發翻譯 語言不成障礙

罷工有南亞裔和本地外賣員參與，Boxson認為語言從未影響雙方溝通。Waqas稱當自己在Tg發言後，會有成員即時譯成粵語。他曾使用Google翻譯製作中文海報，上傳到群組後即有成員修正中文語法，工友亦會自發印製文宣，形容分工是自然產生，「我沒有花一分錢列印自己製作的海報」。

勞方一直強調的訴求，即提高車手和步兵基本訂單服務費並未實現，Boxson曾形容解決方案「不完美，可接受」。被問道是次工運在二人心中值多少分，Waqas立刻回應是滿分，而Boxson低頭思慮片刻後回答「75分……都是80分」，他認為兩日對話感到公司的誠意，惟方案必定有改善空間。

「不需要工會 只需團結準備行動」

公司承諾直到明年6月底不會下調基本服務費，二人表示會一直關注公司表現，至於會否成立工會，Waqas稱沒必要，「這次經驗讓市民明白自己有什麼力量，我們不需要工會（union），我們只需要團結（united）並準備隨時行動」。