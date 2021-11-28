林鄭稱不能妥協為團結削一國 蔡子強：團結流於政治宣傳

稱一直願溝通 尤其年輕人

林鄭月娥接受訪問時稱，本港正處於一國兩制的正軌前行，又稱實施《港區國安法》為中央政府帶來信心。對於中央官員曾提過特首應有團結社會的能力，林太表示，政府一直願意與市民溝通，因此帶同《施政報告》到處闡述香港未來，但她強調，「一國」原則不能妥協，「紅線」已非常清晰。她稱，大家應認真思考，願意遵循及尊重一國兩制的話，本港是前景光明，港府將繼續與市民溝通。

稱沒國家安全 大家沒理由居港

林太強調，若大家視香港為家，需意識及明白到只有國家安全受保護，「家」才會安全，若果沒有國家安全、警隊被抹黑，大家便沒有理由在港居住。

林太又重提兩年前的反修例運動，形容經歷非常艱難和痛苦。她引述有文章形容事件煉成（steeled）今天的她，她稱喜歡該說法，自己變得更強大，可迎接任何挑戰。

否認中聯辦教港府工作

中聯辦官員近期不時落區，林太稱未感特首地位因此被削弱，她過往擔任其他政府職位時，已鼓勵中聯辦官員落區探訪，呼籲市民不要過分解讀。她又否認中聯辦「教」港府工作，稱香港情况獨特，在內地實行的政策一般在港並不可行。

政府正研究「假新聞」立法，問到若有評論文章令她感不快，會否被視為假新聞。林太稱不會，指撰寫評論者理應是基於所得資訊，經過判斷才下筆。她又說，判斷是否假新聞需視乎具體內容，當局會先參考海外例子，過程會非常謹慎。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，林太展現的團結香港流於政治宣傳，她卻從來不知道或不願意面對港人真正的擔憂、心結。

他又說，林太的處事態度亦不利團結港人，反而給人藐視其他人的觀感。